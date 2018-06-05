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Достопримечательности Республики Узбекистан

Стратегию развития Узбекистана до 2035 года обсудят на форуме

© Flickr / Asian Development Bank
Общество
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Мероприятие организует организация "Буюк келажак", в нем примут участие эксперты – узбекистанцы, живущие за рубежом.

ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik.  В Ташкенте проведут форум "Узбекистан-2035", сообщает портал "Новости Узбекистана".

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Специалисты намерены обсудить концепцию изменений в республике на 17 лет, мероприятие организует организация "Буюк келажак" при поддержке центра "Стратегия развития Узбекистана".

На форуме выступят эксперты – узбекистанцы, живущие за рубежом, а также представители Организации объединенных наций, министерств и ведомств Узбекистана. В совет входят более 120 человек.

Заседания пройдут с 28 по 30 июня, их разделяет на пять пленарных сессий по направления развития, среди которых углубление демократических реформ систем общественного управления и повышение уровня жизни.

Кроме того, участники форума остановятся на проблемах развитиях АПК и промышленности, финансовом секторе, инновациях, науке, туризме, образовании и человеческого капитала.

По итогам форума они намерены составить документ, который в дальнейшем передадут на рассмотрение правительству.

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