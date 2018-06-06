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Подпись документов, архивное фото

Правительство Узбекистана готовится принять закон о меценатстве

© sputnik Стас Этвеш
Общество
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Закон создаст определенные правила для благотворителей культуры Узбекистана

ТАШКЕНТ, 6 июн – Sputnik. В Ташкенте 7 июня на площадке Международного пресс-клуба состоится международная панельная дискуссия на тему: "Меценатство: формирование новой традиции", передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Организаторы мероприятия - Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан и Фонд развития культуры и искусства при Министерстве культуры РУ.

Спикерами выступят первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев, Министр Культуры Бахтиёр Сайфуллаев, заместитель исполнительного директора Фонда развития культуры и искусства при Министерстве культуры Гаянэ Умерова и другие.

В рамках мероприятия будут обсуждены актуальные вопросы развития культуры меценатства в республике, создания благоприятной среды, формирование и продвижение соответствующего дискурса, основанного как на ведущем зарубежном опыте, так и на традициях и ценностях благотворительности и взаимопомощи, имеющих место в культуре и обществе Узбекистана, путем объединения профессионалов сферы культуры, представителей власти, бизнеса, творческого сообщества и заинтересованных граждан.

В ходе дискуссий и выступлений экспертов планируется затронуть вопросы правового обеспечения процесса развития меценатства в стране, более четкого разделения сфер активности государства и бизнеса в области поддержки культуры, их взаимодействие и зоны ответственности, а также определение основных групп реципиентов меценатской помощи в условиях Узбекистана.

Отмечается, что принятие нового закона позволит формализовать и вознаградить участников рынка, желающих стать социально-ответственными. Кроме того, закон предусматривает механизм отчетности получателей меценатской поддержки, что как ожидается позволит меценатам быть уверенными в том, что их средства расходуются по назначению.

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Теги:
Благотворительность



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