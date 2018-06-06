По делу бывшего генпрокурора Узбекистана Кадырова арестован 21 фигурант

В марте Генпрокуратура сообщила, что по делу Кадырова проводится следствие в отношении бывшего первого заместителя прокурора Ташкента Мираглама Мирзаева и членов его семьи.

ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Генпрокуратура Узбекистана в рамках уголовного дела против экс-главы ведомства Рашида Кадырова предъявила обвинения 24 фигурантам, в том числе 21 их них арестован, сообщил замначальника управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Генпрокуратуры Мансур Уролов.

© Sputnik / Виталий Белоусов В Узбекистане задержан бывший генпрокурор

В конце февраля Генпрокуратура сообщила, что Кадыров задержан, против него возбуждено уголовное дело по обвинениям в получении взятки, вымогательстве и превышении должностных полномочий. Наказание по этим статьям предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

"По уголовному делу в отношении бывшего генерального прокурора Узбекистана Рашиджона Кадырова обвинения предъявлены 24 лицам, из них 21 человек в качестве меры пресечения взят под стражу", — приводит в среду слова Уролова интернет-издание gazeta.uz.

Уролов не конкретизировал имена обвиняемых, сославшись на тайну следствия. По его словам, в ходе расследования установлены факты нарушений при назначении на должности, покровительства и получения взятки, следственные мероприятия по этому делу продолжаются.

В марте Генпрокуратура сообщила, что по делу Кадырова проводится следствие в отношении бывшего первого заместителя прокурора Ташкента Мираглама Мирзаева и членов его семьи. Также задержаны два бывших заместителя экс-генпрокурора — Улугбек Суннатов и Жамшид Файзиев. Правоохранительные органы Узбекистана также объявили в розыск сына экс-генпрокурора Алишера Кадырова.

Рашид Кадыров возглавлял Генпрокуратуру Узбекистана с 2000 по 2015 годы, с 2015 до 2017 годы был членом Конституционного суда республики.