На место разворота на улице Мукими вернут перекресток

ТАШКЕНТ, 6 июн – Sputnik. На пересечение улиц Мукими и Катартал в Ташкенте вернут перекресток "Спорттовары", сообщает портал "Народное слово".

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Вблизи Центробанка в Ташкенте открыли дорогу

Работы по демонтажу разделительных ограждений начались утром 6 июня.

С 2016 года власти столицы планировали провести масштабную перестройку улицы Мукими, перекресток заменили на разворот, но затем решение признали ошибочным и планы поменялись.

Накануне отремонтированную дорогу заново открыли вблизи Центрального банка в центре столицы. Теперь снова стало возможным движение по улице Нуронийлар и сократился путь к торговому центру "Пойтахт".

Кроме того, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев планирует масштабное строительство трехуровневой развязки на пересечении улиц Ахангаран и Махтумкули. Путепровод в перспективе должен сократить путь до Чарвака на 22 километра.

Всего в ближайшие годы в Ташкенте построят 22 транспортных развязки.