Качество образования в вузах будут контролировать общественные советы

В работе примут участие студенты, родители, активисты Союза молодежи, профессора и преподаватели.

ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. В высших учебных заведениях Узбекистана создадут общественные советы для контроля качества образования и мастерства педагогов, сообщает портал "Новости Узбекистана".

К работе присоединятся студенты, родители, активисты Союза молодежи, преподаватели и ученые, представители различных общественных организаций.

Участники займутся представлением кандидатур для работы в высшем образовании, рассмотрением обращений студентов, проведением социологических опросов и подготовкой предложений по совершенствованию образовательного процесса высшей школы.

Организует начало работы советов лидер Союза молодежи, положение о порядке за два месяца должно разработать Министерство высшего и среднего специального образования Узбекистана.

Накануне президент Шавкат Мирзиёев установил квоты приема в высшие учебные заведения на 2018/2019 год. Они составили 69,2 тысячи бюджетных и платных мест для будущих бакалавров и 5,9 тысячи – для поступающих в магистратуру.