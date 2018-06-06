Министры обороны СНГ до начала заседания возложили венки в Кызыле

ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Министры обороны государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ), прибывшие на саммит в Кызыл, в среду перед началом заседания возложили венки к Мемориальному комплексу на площади Победы.
"Весьма символично, что заседание Совета министров обороны государств-соседей проходит в географическом центре Азии — Кызыле. Совместные границы и общность исторических связей позволяют нам вести доверительный разговор на самые актуальные темы", — сказал Сергей Шойгу.
Он отметил, что партнеров по СНГ объединяют единые приоритеты — добрососедство, взаимовыгодное сотрудничество, региональная стабильность.
"При этом нам противостоят общие вызовы и угрозы, в первую очередь со стороны международного терроризма, что наглядно подтверждают события последнего времени", — подчеркнул руководитель российского военного ведомства.
Мемориальный комплекс на площади Победы в Кызыле был открыт в 1975 году, в 2010 году реконструирован. К 65-летию Победы мемориал был дополнен композицией из гранитных стел, на которых впервые высечены имена 3253 солдат, которые ушли воевать с фашизмом из ТНР, тогда отдельного государства. Это были советские граждане, проживающие на территории республики, а также более 250 тувинских добровольцев — танкистов, кавалеристов, летчиков.