Министры обороны СНГ до начала заседания возложили венки в Кызыле

Глава Минобороны России Сергей Шойгу отметил, что место для заседания государств-соседей выбрано в географическом центре Азии неслучайно, поскольку страны противостоят общим вызовам и угрозам со стороны террористов.

ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Министры обороны государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ), прибывшие на саммит в Кызыл, в среду перед началом заседания возложили венки к Мемориальному комплексу на площади Победы.

МО РФ Министры обороны стран СНГ

В заседании Совета министров обороны стран СНГ принимают участие делегации военных ведомств Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также представители Исполнительного комитета и рабочих органов СНГ и, в качестве почетного гостя, министр обороны Монголии.

"Весьма символично, что заседание Совета министров обороны государств-соседей проходит в географическом центре Азии — Кызыле. Совместные границы и общность исторических связей позволяют нам вести доверительный разговор на самые актуальные темы", — сказал Сергей Шойгу.

Он отметил, что партнеров по СНГ объединяют единые приоритеты — добрососедство, взаимовыгодное сотрудничество, региональная стабильность.

"При этом нам противостоят общие вызовы и угрозы, в первую очередь со стороны международного терроризма, что наглядно подтверждают события последнего времени", — подчеркнул руководитель российского военного ведомства.

© Sputnik / Виктор Толочко Узбекистан примет участие в заседании Совета министров обороны СНГ

Он также отметил, что впервые в истории в его работе принимает участие министр обороны Монголии Нямаагийн Энхболд, присутствующий на нем в качестве почетного гостя, пишет пресс-служба Министерства обороны России.

Мемориальный комплекс на площади Победы в Кызыле был открыт в 1975 году, в 2010 году реконструирован. К 65-летию Победы мемориал был дополнен композицией из гранитных стел, на которых впервые высечены имена 3253 солдат, которые ушли воевать с фашизмом из ТНР, тогда отдельного государства. Это были советские граждане, проживающие на территории республики, а также более 250 тувинских добровольцев — танкистов, кавалеристов, летчиков.