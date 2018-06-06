Активисты ищут потомков солдат, погибших в 1943 году в Орловской области

Волонтеры из Узбекистана и Кыргызстана объединились для того, чтобы найти родственников бойцов.

ТАШКЕНТ, 6 июн – Sputnik. Активисты из Кыргызстана и Узбекистана ищут родственников 27 солдат 496-го стрелкового полка 148-й стрелковой дивизии, которые были убиты и похоронены в селе Большое Колчево Орловской области.

В списке, опубликованном на сайте МИД РУ, числится 16 погибших военнослужащих из Узбекистана.

© Facebook / Tashpoisk Tatyana‎ Табличка у подножия памятника погибшим в селе Большое Колчево.

Этой весной поисковики, работающие в Кромском районе Орловской области, подняли останки 10 бойцов. При них не было ни документов, ни медальонов.

Как говорится в сообщении МИД, именно поэтому сегодня так важно найти потомков погибших, чтобы сверить списки, документы, помочь поисковикам разобраться в архивах, чтобы как можно больше имен появилось на обелисках на месте гибели солдат.

Волонтеры кыргызского движения "Наша Победа — Биздин Жениш" объединились с опытным поисковиком из Узбекистана Татьяной Дубовик и создали группу в Facebook и "Вконтакте" "496 сп 148 сд", чтобы найти родных бойцов этого полка.