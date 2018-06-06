Иностранцев освободили от тестов при поступлении в вузы Узбекистана

ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Поступающих в узбекистанские вузы иностранцев освободили от тестовых испытаний, сообщает портал "Новости Узбекистана".
С 2018 года их прием будет осуществляться вне квот, они смогут поступить через собеседования.
Министерству иностранных дел поручили оформлять иностранных абитуриентов в установленном порядке на основании визовых заявок от Министерства высшего и среднего специального образования.
Консульские или иные сборы со студентов, прибывших из других государств, брать не будут.
Во вторник президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил квоты приема в вузы для узбекистанцев. В этом году на бакалавриат поступят 69,2 тысячи человек, в магистратуру – 5,9 тысячи.
При этом 17,6 тысячи студентов смогут учиться на бакалавриате по государственным грантам и 51,5 тысячи – платно.
Кроме того, в ближайшее время в вузах введут общественные советы для контроля качества образования и мастерства педагогов.