Минобр Татарстана прокомментировал ситуацию с раздеванием на ЕГЭ

ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Министерство образования Татарстана и мэрия Нижнекамска прокомментировали инцидент с раздеванием школьницы на ЕГЭ, сообщает РИА Новости.
Металлорамка не переставала работать, и инициатива одной из старшеклассниц школы №10 пойти в туалет и снять с себя бюстгальтер исходила от нее самой.
Никто из присутствующих не предлагал девушке раздеться, заявили в пресс-службе мэрии.
По словам специалиста, в местное управление образования не поступало никаких сигналов об инциденте.
Если детектор сигнализирует о наличии металлических предметов, то обычно ученика просят выложить на стол предметы и попробовать пройти еще раз.
Накануне в соцсетях распространилась информация о школьнице, раздевшейся для прохождения через металлодетектор за несколько минут до начала Единого государственного экзамена.
К этому моменту устройство успело сработать несколько раз и, как подчеркнула глава департамента надзора в сфере образования Минобра Татарстана Наталья Гречанникова, девочка "на эмоциях пошла и разделась".