Минобр Татарстана прокомментировал ситуацию с раздеванием на ЕГЭ

Старшеклассницу из Нижнекамска не заставляли снимать бюстгальтер, в местное управление образования не поступало никаких обращений.

ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Министерство образования Татарстана и мэрия Нижнекамска прокомментировали инцидент с раздеванием школьницы на ЕГЭ, сообщает РИА Новости.

Металлорамка не переставала работать, и инициатива одной из старшеклассниц школы №10 пойти в туалет и снять с себя бюстгальтер исходила от нее самой.

Никто из присутствующих не предлагал девушке раздеться, заявили в пресс-службе мэрии.

По словам специалиста, в местное управление образования не поступало никаких сигналов об инциденте.

Если детектор сигнализирует о наличии металлических предметов, то обычно ученика просят выложить на стол предметы и попробовать пройти еще раз.

Накануне в соцсетях распространилась информация о школьнице, раздевшейся для прохождения через металлодетектор за несколько минут до начала Единого государственного экзамена.

К этому моменту устройство успело сработать несколько раз и, как подчеркнула глава департамента надзора в сфере образования Минобра Татарстана Наталья Гречанникова, девочка "на эмоциях пошла и разделась".