Кореец с итальянскими корнями: что роднит Matiz с Fiat и "Запорожцем"

ТАШКЕНТ, 6 июн – Sputnik. В начале июня GM Uzbekistan объявила о прекращении выпуска модели Matiz. Этот компактный, экономичный автомобильчик с "добрым личиком" завоевал любовь водителей не только в Узбекистане, но и в России, и в других странах. Ниже история о том, что общего у Matiz и советского "Запорожца".

В 1960-х годах в Советском Союзе появился маленький автомобильчик необычной формы. Это был "Запорожец" ЗАЗ-965. В народе тут же прозвали его "горбатым". Не потому что он был чем-то плох, а только из-за высокой круглой крыши.

© Sputnik / Цинкин ЗАЗ-965 "Запорожец"

"Горбатый" имел две двери, простой салон: металлическая передняя панель и маленький приборный щиток, два небольших сиденья впереди и диванчик сзади. Он был аскетичен, но вполне отвечал всем требованиям своего времени. Он стал первым собственным автомобилем для миллионов советских семей. До появления "Жигулей", в середине 1970-х, "Горбатый" оставался мечтой каждого советского гражданина.

Эту модель советские конструкторы скопировали с популярного на тот момент в Европе маленького итальянского автомобильчика Fiat F600, или FIAT Seicento (то есть "600" ).

© Zonearea Fiat F600

Лет через 30 после первого популярного Seicento концерн Fiat решил выпустить современную модель по мотивам той малышки. Задание было поручено ItalDesign, и сам маэстро Джоржетто Джуджаро нарисовал лупоглазую машинку и назвал ее Lucciola ("Светлячок").

К сожалению, а может, к счастью, маркетологам из Fiat эта модель не очень понравилась и они отказались от нее. Джуджаро не растерялся и продал готовый дизайн южнокорейской корпорации Daewoo.

Автомобиль назвали Matiz M100 и начали выпускать в сначала Корее, затем в Польше и Румынии, потом в Индии, а с 2000 года - в Узбекистане.

Lucciola-Matiz

И российским покупателям выпускаемый в Узбекистане автомобильчик пришелся по душе. Более 10 лет Matiz был самой популярной (по продажам) малолитражкой в России. Почти во всех крупных городах есть клубы любителей Matiz. Сообщение о прекращении выпуска этой модели опечалило многих ее поклонников.

Ну что же, прощай Matiz–Seicento! А точнее, до свидания: кто знает, может, лет через 30 мы снова тебя увидим.