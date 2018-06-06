Кореец с итальянскими корнями: что роднит Matiz с Fiat и "Запорожцем"

ТАШКЕНТ, 6 июн – Sputnik. В начале июня GM Uzbekistan объявила о прекращении выпуска модели Matiz. Этот компактный, экономичный автомобильчик с "добрым личиком" завоевал любовь водителей не только в Узбекистане, но и в России, и в других странах. Ниже история о том, что общего у Matiz и советского "Запорожца".
В 1960-х годах в Советском Союзе появился маленький автомобильчик необычной формы. Это был "Запорожец" ЗАЗ-965. В народе тут же прозвали его "горбатым". Не потому что он был чем-то плох, а только из-за высокой круглой крыши.
"Горбатый" имел две двери, простой салон: металлическая передняя панель и маленький приборный щиток, два небольших сиденья впереди и диванчик сзади. Он был аскетичен, но вполне отвечал всем требованиям своего времени. Он стал первым собственным автомобилем для миллионов советских семей. До появления "Жигулей", в середине 1970-х, "Горбатый" оставался мечтой каждого советского гражданина.
Эту модель советские конструкторы скопировали с популярного на тот момент в Европе маленького итальянского автомобильчика Fiat F600, или FIAT Seicento (то есть "600" ).
Лет через 30 после первого популярного Seicento концерн Fiat решил выпустить современную модель по мотивам той малышки. Задание было поручено ItalDesign, и сам маэстро Джоржетто Джуджаро нарисовал лупоглазую машинку и назвал ее Lucciola ("Светлячок").
К сожалению, а может, к счастью, маркетологам из Fiat эта модель не очень понравилась и они отказались от нее. Джуджаро не растерялся и продал готовый дизайн южнокорейской корпорации Daewoo.
Автомобиль назвали Matiz M100 и начали выпускать в сначала Корее, затем в Польше и Румынии, потом в Индии, а с 2000 года - в Узбекистане.
И российским покупателям выпускаемый в Узбекистане автомобильчик пришелся по душе. Более 10 лет Matiz был самой популярной (по продажам) малолитражкой в России. Почти во всех крупных городах есть клубы любителей Matiz. Сообщение о прекращении выпуска этой модели опечалило многих ее поклонников.
Ну что же, прощай Matiz–Seicento! А точнее, до свидания: кто знает, может, лет через 30 мы снова тебя увидим.