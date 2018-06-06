ТАШКЕНТ, 6 июн – Sputnik. Министр здравоохранения Узбекистана Алишер Шадманов создал свою страницу в Facebook.

"С целью общения с вами и решения заботящих вас проблем в системе здравоохранения я открыл свою личную страничку в социальной сети Facebook", - написал Шадманов в своем профиле.

Министр подчеркнул в своем сообщении, что "общение с народом, изучение его забот, обеспечение интересов человека являются приоритетными задачами каждого руководителя".

На своей странице глава Минздрава предложил обсуждать планы и предложения по развитию медицинской сферы.