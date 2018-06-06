Плати как хочешь: в Узбекистане заработают Qiwi и "Яндекс.Деньги"

ТАШКЕНТ, 6 июн – Sputnik. В течение месяца в Узбекистане запустят платежные системы WebMoney, PayPal, "Яндекс.Деньги" и Qiwi, сообщает портал "Народное слово".

Asia Alliance Bank в данный момент тестирует программное обеспечение для банкоматов, разработанное UzCard специально для пополнения счета в этих сервисах.

Пополнить онлайн-кошельки можно будет наличными и картой через терминалы и инфокиоски либо в онлайн-режиме, предварительно введя данные карты UzCard.

По словам генерального директора Единого общереспубликанского процессингового центра Ахрора Махмудова, при опросе населения выяснилось, что многие узбекистанцы пользуются данными системами, но вынуждены делать это через третьих лиц.

Сейчас комиссия завышена в несколько раз и достигает 9%, а с внедрением ПО ее будет снимать банк и она будет составлять не более 1%.

От нововведения выиграют в первую очередь иностранцы, а также молодежь, считает Ахрор Махмудов.

UzCard уже успела заключить соглашения с "Яндекс.Деньгами", WebMoney и Qiwi, переговоры с PayPal пока ведутся, компания выражает большую заинтересованность в сотрудничестве.