Филиал Международной академии моды может появиться в Узбекистане

Такое предложение озвучил руководитель организации Ж. Воклюр на переговорах с ассоциацией "Узтекстильпром".

ТАШКЕНТ, 6 июн – Sputnik. Международная академия моды (AICP) намерена открыть филиал в Узбекистане, сообщает пресс-служба ассоциации "Узтекстильпром".

В начале июня французские модельеры прибыли с визитом в республику.

Пресс-служба "Узтекстильпром". AICP провела консультации с "Узтекстильпром".

Узбекские изайнеры и модельеры в ходе программы смогли ознакомиться с инновационными идеями по дизайну готовой одежды, а также приняли участие в мастер-классах и специальных курсах от мастеров моды из Франции.

"В ходе отдельных переговоров с главой академии AICP Ж. Воклюром достигнуты предварительные договоренности о реализации второго этапа учебных курсов в октябре этого года для дизайнеров из Узбекистана на льготных условиях", - говорится в сообщении.

На сегодня филиал AICP открыт только в Японии.

Ранее сообщалось о планах по открытию филиала знаменитого Всероссийского государственного института киноискусства имени Герасимова (ВГИК) в Узбекистане. Это предусмотрено проектом постановления Шавката Мирзиёева о дополнительных мерах по совершенствованию киноиндустрии.

Кроме того, в 2019/2020 учебном году в Государственном институте искусств и культуры Узбекистана откроется два направления ассинтентуры-стажировки – "Драматургия" и "Режиссура аудиовизуальных искусств".