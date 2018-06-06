В Узбекистане любое юрлицо сможет открыть автошколу

Ранее у компании "Автотест" была практически монополия на рынке обучения вождению, теперь данным видом деятельности может заниматься любое юридическое лицо независимо от формы собственности.

ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. В Узбекистане теперь любое юридическое лицо независимо от формы собственности может получить лицензию на открытие автошколы.

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Это предусмотрено постановлением правительства от 31 мая "О мерах по дальнейшему совершенствованию порядка лицензирования деятельности негосударственных образовательных услуг в сфере подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей автомототранспортных средств и средств городского электрического транспорта", пишет Podrobno.uz.

Согласно этому документу, любое юридическое лицо независимо от формы собственности может обратиться в центры государственных услуг для получения лицензии для занятия подобной деятельностью. Соответственно, государство установило прозрачные лицензионные требования, единые для всех автошкол.

Ранее такой деятельностью могли заниматься такие негосударственные организации, как ННО ОСО "Ватанпарвар", АК "Тошшахартрансхизмат", Ассоциация Transkasb, Добровольное общество автомотолюбителей Республики Узбекистан и ООО AvtotestReport.

© Sputnik / Евгения Новоженина Правительство отменило монополию компании "Автотест"

Теперь у действующих автошкол имеется возможность до 1 августа текущего года привести свои документы в соответствие с новыми лицензионными требованиями и получить лицензию.

Помимо этого, этим документом утверждены единые государственные требования к процессу подготовки и переподготовки, повышению квалификации водителей. Необходимо отметить, что такой документ по сей день отсутствовал.

Теперь, по мнению Уза, данная сфера бизнеса находится в открытом равном доступе и на рынке появятся много игроков, желающих участвовать в данной сфере бизнеса, что приведет к развитию конкуренции и повышению качества подобных услуг.