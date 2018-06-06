Новые учебники без старых ошибок: что ждет школьников в учебном году

Авторы закончили разработку учебников для старшеклассников и сейчас они переводятся на 7 языков, всего подготовлено 32 учебника по 20 школьным предметам.

ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. В Ташкенте в рамках заседания Международного пресс-клуба обсудили вопросы обеспечения общеобразовательных школ учебниками в новом учебном году.

Всего их будет издано 28 миллионов экземпляров, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Каждому ученику — полный комплект

В Узбекистане учащиеся общеобразовательных школ обеспечиваются учебниками и учебно-методической литературой посредством арендной системы, то есть родители платят за необходимый комплект учебников для ребенка. Исключение составляют первоклашки, воспитанники домов "Мехрибонлик", специальных школ и школ-интернатов, а также дети из малообеспеченных семей. Им учебники выдаются бесплатно.

© Sputnik / Кирилл Каллиников Школу-интернат молодых химиков и биологов создадут в Ташкенте

Обеспечение библиотечных фондов общеобразовательных школ, в частности, приобретение и доставка учебников и учебно-методических пособий для учащихся на основе арендной системы осуществляется Республиканским целевым книжным фондом при Министерстве финансов. Для учащихся первых классов общеобразовательных школ учебники издаются каждый год, вторых и четвертых классов — один раз в два года и пятых, и девятых классов —один раз в четыре года.

В прошлом году в связи с внедрением в Узбекистане 11-летнего образования были разработаны новые учебные программы для выпускных классов.

"В этом году мы в первый раз после долгого времени обучали учащихся 10 классов, они перешли в 11 класс. Естественно возникают новые задачи, с которыми мы сталкиваемся во время подготовки к учебному году. Прежде всего для 11-х классов разрабатывается специальная программа, то есть издаются новые учебники. Кроме этого, в школах идет укомплектование педагогического состава", — рассказала корреспонденту Sputnik заместитель директора Республиканского центра образования при МНО Мехринисо Пардаева.

По ее словам, авторы уже закончили разработку учебников и сейчас они переводятся на 7 языков.

"Также мы работаем над тем, чтобы подготовить педагогов для преподавания в 11 классе. В школы пришли преподаватели из средних специальных учебных заведений. С августа для них начнут проводится краткосрочные курсы с учетом специфики преподавания новой программы", — пояснила она.

Учебники будут издаваться после апробации

Так, для 11-го класса создан оригинальный макет учебников 32 наименований по 20 предметам. Для первых и вторых классов учебно-методические комплексы 76 наименований были подготовлены к переизданию. Процесс выбора авторов для новых учебников происходит коллегиально. В немпринимают участие профессорско-преподавательский коллектив, ученые и практикующие учителя.

Как отмечали эксперты в рамках Международного пресс-клуба, в процессе создания учебников и учебно-методических комплексов наблюдаются некоторые проблемы и недостатки.

В частности, не уделяется должное внимание отражению практических и контрольных заданий, основанных на компетентном подходе, теория отдалена от практики, что приводит к неполному усвоению учащимися необходимых знаний по точным и естественных предметам, учащиеся не могут полноценно применять приобретенные знания в повседневной жизни.

Нехватка квалифицированных специалистов в издательствах и типографиях при подготовке учебников и учебно-методических пособий к изданию, в частности, редакторов, переводчиков, корректоров и художников приводит к тому, что они выпускаются с орфографическими ошибками, а иллюстрации и рисунки публикуются в не соответствующем современным требованиям виде.

Представители Министерства народного образования рассказали, что в настоящее время разрабатывается новый порядок по созданию учебников и учебно-методических пособий. Так, согласно нему, пробный экземпляр учебника должен пройти экспертизу практикующими учителями. В течение одного месяца учебник будет проходить апробацию в образовательном учреждении, после чего педагоги смогут внести свои замечания.

© Sputnik / Денис Абрамов Миллиарды на учебники: сколько Узбекистан потратит на образование

Если учебник успешно пройдет испытание, его внедрят в учебную программу. Не пройдет — отправится на доработку. При этом печатные организации должны обеспечить издание учебной литературы в необходимом качестве и на уровне мировых стандартов.

Наряду с этим Министерством народного образования проводится ряд мер по обогащению новой литературой книжного фонда школ, в частности, ценными произведениями узбекской и мировой литературы. К примеру, в новом учебном году одиннадцатиклассники впервые познакомятся с творчеством Харуки Мураками, произведения которого также включены в новую программу.