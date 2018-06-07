В Узбекистане учителей избавят от бюрократической нагрузки

Глава управления народного образования Самаркандской области Рустам Юлдашев заявил что учитель впредь будет заниматься преподаванием и воспитанием, а не заполнением бумаг.

ТАШКЕНТ, 7 июн – Sputnik. Министерство народного образования Узбекистана намерено избавить учителей от излишней бюрократической нагрузки.

Об этом сообщило издание "Зарафшан2 со ссылкой на главу управления народного образования Самаркандской области Рустама Юлдашева.

"В этом году, в отличие от прошлых лет, школы стопроцентно будут обеспечены учебниками. Учебники будут доставлены вплоть до образовательных учреждений. То есть проблем, связанных с транспортом, у учителей не будет", - пообещал Юлдашев.

Глава управления народного образования также затронул тему бюрократии и и отметил что сейчас этот вопрос обсуждается на межведомственном уровне, уже запущен поиск системного решения.

"До нового учебного года должны обнародовать новое законодательство. Теперь учителя будут заниматься только преподаванием и воспитанием. Как прежде их никто не будет заставлять вести 26 тетрадей, и они не будут выполнять не свойственные им функции", - заявил Юлдашев.

Также он сообщил, что при принятии на работу для учителей планируется ввести экзамены.