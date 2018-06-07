В Узбекистане учителей избавят от бюрократической нагрузки

ТАШКЕНТ, 7 июн – Sputnik. Министерство народного образования Узбекистана намерено избавить учителей от излишней бюрократической нагрузки.
Об этом сообщило издание "Зарафшан2 со ссылкой на главу управления народного образования Самаркандской области Рустама Юлдашева.
Глава управления народного образования также затронул тему бюрократии и и отметил что сейчас этот вопрос обсуждается на межведомственном уровне, уже запущен поиск системного решения.
"До нового учебного года должны обнародовать новое законодательство. Теперь учителя будут заниматься только преподаванием и воспитанием. Как прежде их никто не будет заставлять вести 26 тетрадей, и они не будут выполнять не свойственные им функции", - заявил Юлдашев.
Также он сообщил, что при принятии на работу для учителей планируется ввести экзамены.