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Учитель распаковывает прибор в одном из классов школы

В Узбекистане учителей избавят от бюрократической нагрузки

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
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Глава управления народного образования Самаркандской области Рустам Юлдашев заявил что учитель впредь будет заниматься преподаванием и воспитанием, а не заполнением бумаг.

ТАШКЕНТ, 7 июн – Sputnik. Министерство народного образования Узбекистана намерено избавить учителей от излишней бюрократической нагрузки.

Об этом сообщило издание "Зарафшан2 со ссылкой на главу управления народного образования Самаркандской области Рустама Юлдашева.

В Ташкенте в рамках заседания Международного пресс- клуба обсудили вопросы обеспечения общеобразовательных школ учебниками в новом учебном году.
Международный пресс-клуб
Новые учебники без старых ошибок: что ждет школьников в учебном году
"В этом году, в отличие от прошлых лет, школы стопроцентно будут обеспечены учебниками. Учебники будут доставлены вплоть до образовательных учреждений. То есть проблем, связанных с транспортом, у учителей не будет", - пообещал Юлдашев.

Глава управления народного образования также затронул тему бюрократии и и отметил что сейчас этот вопрос обсуждается на межведомственном уровне, уже запущен поиск системного решения.

"До нового учебного года должны обнародовать новое законодательство. Теперь учителя будут заниматься только преподаванием и воспитанием. Как прежде их никто не будет заставлять вести 26 тетрадей, и они не будут выполнять не свойственные им функции", - заявил Юлдашев.

Также он сообщил, что при принятии на работу для учителей планируется ввести экзамены.

Теги:
Самаркандская область



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