Кадровые назначения произошли в Министерстве финансов

С начала года в системе ведомства назначили 93 новых руководителя, в том числе 28 глав отделений казначейства.

ТАШКЕНТ, 7 июн – Sputnik. С января по июнь 2018 года в Министерстве финансов Узбекистана обновился руководящий состав, сообщает пресс-служба ведомства.

Всего с начала года в финансовой системе назначили 93 руководителя, в том числе 54 заведующих финансовыми органами, 28 глав отделений казначейства и 11 начальников управлений Государственного финансового контроля.

"Также нужно особо отметить, что только за апрель-май текущего года были назначены и укомплектованы шесть руководителей областного значения, в том числе начальники Главных управлений финансов Ферганской области и города Ташкента, начальник главного управления Государственного финансового контроля по городу Ташкенту, начальники управлений казначейства Андижанской, Самаркандской, Бухарской областей и начальник управления Пенсионного фонда Хорезмской области", - уточняется в сообщении.

В декабре 2017 года после критики президента Шавката Мирзиёева прошел ряд увольнений в Минфине.

Ранее сообщалось о кадровых назначениях в МИД и МВД Узбекистана. В мае на должность заместителя министра иностранных дел назначили Дилшода Ахматова, который до этого занимал должность начальника управления МИД по сотрудничеству со странами Европы и НАТО.

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