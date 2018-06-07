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Военные учения в Андижане

В Андижане провели учения по борьбе с оружием массового поражения

Министерство обороны РУз
Общество
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Тренировки прошли по многим направлениям – тактика, топография, инженерия, подготовка связи, управление военной техникой.

ТАШКЕНТ, 7 июн – Sputnik. В Андижанской военной части прошли учения по защите от удара оружия массового поражения, сообщил корреспонденту Sputnik.Узбекистан представитель пресс-службы Минобороны.

В конце мая регион посетил президент республики Шавкат Мирзиёев.

Согласно утвержденному плану, военнослужащие Южного военного округа города Андижана привлечены на пятидневные военные учения.

Военные учения в Андижане
Минобороны РУз
Военные учения в Андижане

В мероприятиях участвуют около 200 военнослужащих. Они отрабатывают военную тактику, ликвидацию условного врага, топографию, инженерию, подготовку связи, управление военной техникой.

За короткий период личный состав прошел маршем дистанцию в 120 километров и использовал более 30 единиц военной техники.

Практические занятия прошли в учебном полигоне на десяти площадках.

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Теги:
Андижанская область, Президент, военные учения



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