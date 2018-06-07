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Образование для всех: абитуриентам с инвалидностью выделили квоты

© Sputnik / Максим Богодвид
Общество
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Постановление "Об утверждении Положения о порядке приема лиц с инвалидностью в высшие образовательные учреждения" принял кабмин республики.

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. С 2018/2019 учебного года людей с инвалидностью в вузы Узбекистана начнут принимать на грантовой основе по дополнительной двухпроцентной квоте, сообщается в постановлении кабинета министров.

Иностранные студенты
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Документ "Об утверждении Положения о порядке приема лиц с инвалидностью в высшие учебные учреждения на обучение лиц по дополнительным квотам на основе государственного гранта" принят во исполнение указа президента Шавката Мирзиёева "О мерах по кардинальному совершенствованию системы государственной поддержки лиц с инвалидностью".

Вузы обязали за две недели распределить дополнительные квоты для инвалидов относительно общего количества приема абитуриентов, затем они должны передать все данные в Государственную комиссию по приему в образовательные учреждения Узбекистана.

Учиться по государственным квотам смогут абитуриенты с инвалидностью I и II группы, закончившие 11-й класс школы или среднее специальное профессиональное учреждение – колледж или академический лицей.

Для приема таких учащихся создадут специальные комиссии, в них войдут представители высших учебных заведений и территориального управления Министерства здравоохранения, а также участники Общества инвалидов Узбекистана.

Комиссии займутся приемом документов, помощью в профессиональном самоопределении и созданием необходимых условий для обучения.

Ранее сообщалось об освобождении от вступительных тестов иностранных абитуриентов, они смогут поступить в университеты и институты через собеседование.

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Теги:
Образование, Инвалиды, кабмин



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