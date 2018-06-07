Аэропорт Бухары стал лучшим в странах СНГ

Представителей воздушной гавани наградили специальным кубком и почетной грамотой, аэропорт уже в пятый раз получает главный приз в этой номинации.

ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Международный аэропорт Бухара одержал победу в номинации "Лучший аэропорт стран СНГ".

Конкурс проводила международная ассоциация "Аэропорт" гражданской авиации в Москве по итогам 2017 года. Международный аэропорт Бухара победил среди аэропортов пропускной способностью от 100 до 500 тысяч пассажиров. Он был награжден специальным кубком и почетной грамотой, пишет Podrobno.uz.

Следует отметить, что бухарский аэропорт в прошлом году смог обслужить 190 тысяч пассажиров по международным и внутренним направлениям. По сравнению с прошлым годом увеличились объемы перевозки грузов, почты, платного багажа. Улучшилось качество обслуживания пассажиров.

В центре постоянного внимания находится обеспечение безопасности полетов. Отметим, что международный аэропорт Бухара получает главный приз в номинации "Лучший аэропорт года" уже в пятый раз.

Напомним, ранее сообщалось что международный аэропорт Ургенч вновь стал лауреатом конкурса "Лучший аэропорт года стран-участниц СНГ", одержав победу в номинации "За большой вклад в развитие аэропорта" по итогам 2017 года.