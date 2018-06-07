Добро даром: житель Самарканда раздает хлеб бесплатно

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Житель махалли "Муллиен" Самарканда Самар Махмудов каждую неделю бесплатно раздает нуждающимся хлеб, сообщает портал "Новости Узбекистана".

© Flickr / Voyages Lambert Накормят и оденут: ветераны в Узбекистане бесплатно получат продукты и вещи

По пятницам он приезжает к общеобразовательной школе №30 и отдает по 700-800 буханок.

У 23-летнего Самара есть свой цех по выпуску хлебобулочных изделий.

По словам Махмудова, человек сам меняется внутренне и становится лучше, творя добро. Нельзя откладывать добрые дела на потом, когда каждый может помочь другому и немного изменить мир.

Жители Самарканда высоко оценили поступок Самара Махмудова, у него появились постоянные "клиенты".

С 2018 года в Узбекистане ежемесячно выдают бесплатно продукты питания и одежду ветеранам Второй мировой войны – участникам борьбы с немецко-фашистскими захватчиками, узникам концлагерей и жителям блокадного Ленинграда.

Эти меры правительство республики утвердило в конце апреля. На одного человека приходится по три килограмма муки, килограмму риса, 500 граммов гречки, 500 граммов макарон, 100 граммов мыла и другие необходимые продукты.