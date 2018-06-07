16:55 07 Июня 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 36°C
Прямой эфир
  • EUR9262.79
  • RUB127.73
  • USD7944.07
Поиск
LIVE:
Производство булочно-кондитерских изделий

Добро даром: житель Самарканда раздает хлеб бесплатно

© Sputnik / Михаил Фомичев
Общество
Получить короткую ссылку
105 0 0

Каждую неделю уроженец махалли "Муллиен" привозит к школе №30 по 700-800 буханок.

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Житель махалли "Муллиен" Самарканда Самар Махмудов каждую неделю бесплатно раздает нуждающимся хлеб, сообщает портал "Новости Узбекистана".

Узбекский ветеран Великой Отечественной войны
© Flickr / Voyages Lambert
Накормят и оденут: ветераны в Узбекистане бесплатно получат продукты и вещи

По пятницам он приезжает к общеобразовательной школе №30 и отдает по 700-800 буханок.

У 23-летнего Самара есть свой цех по выпуску хлебобулочных изделий.

По словам Махмудова, человек сам меняется внутренне и становится лучше, творя добро. Нельзя откладывать добрые дела на потом, когда каждый может помочь другому и немного изменить мир.

Жители Самарканда высоко оценили поступок Самара Махмудова, у него появились постоянные "клиенты".

С 2018 года в Узбекистане ежемесячно выдают бесплатно продукты питания и одежду ветеранам Второй мировой войны – участникам борьбы с немецко-фашистскими захватчиками, узникам концлагерей и жителям блокадного Ленинграда.

Эти меры правительство республики утвердило в конце апреля. На одного человека приходится по три килограмма муки, килограмму риса, 500 граммов гречки, 500 граммов макарон, 100 граммов мыла и другие необходимые продукты.

Теги:
Самарканд, Акция, хлебобулочные изделия



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Демонстрация повреждений картины И. Репина Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года в Третьяковской галерее
    За стеклом

    Директор Третьяковской галереи на открытии выставки в Астане рассказала, что ждет картины музея после атаки вандала на "Ивана Грозного".

  • Тигр. Архивное фото
    Недомашнее животное

    В Бишкеке разыскивают мужчину, который выгуливал по улицам тигра на поводке, – фотографии с "прогулки" опубликовали в Facebook очевидцы.

  • Таджикско-кыргызская граница. Архивное фото
    Прощай, оружие!

    Таджикистан и Кыргызстан договорились не использовать оружие в ходе инцидентов на государственной границе.

  • Солдаты
    Инновации и дисциплина

    Премьер-министр Армении пообещал в армии новые технологии, повышение офицерских зарплат и борьбу с уклонистами.

  • Телевизор
    Вы в эфире!

    Совсем избавить латвийского телезрителя от российских каналов не получится - против выступают как кабельные операторы, так и Еврокомиссия.

  • Предполагаемая тюрьма ЦРУ в Антавиляе
    Рады бы, да не можем

    В Литве заявили, что выполнить решение Европейского суда по правам человека о секретной тюрьме ЦРУ на территории республики практически невозможно.

  • Демонстрация повреждений картины И. Репина Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года в Третьяковской галерее
    За стеклом

    Директор Третьяковской галереи на открытии выставки в Астане рассказала, что ждет картины музея после атаки вандала на "Ивана Грозного".

  • Тигр. Архивное фото
    Недомашнее животное

    В Бишкеке разыскивают мужчину, который выгуливал по улицам тигра на поводке, – фотографии с "прогулки" опубликовали в Facebook очевидцы.

  • Таджикско-кыргызская граница. Архивное фото
    Прощай, оружие!

    Таджикистан и Кыргызстан договорились не использовать оружие в ходе инцидентов на государственной границе.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

АЗЛК-2144 Истра
Бонду и не снилось: концепт-кары времен Советского Союза
LIVE: Прямая линия с Владимиром Путиным — 2018
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2018
Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным
Отвечает Владимир Путин: прямая линия с президентом

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054