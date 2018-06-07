Как будет развиваться меценатство в Узбекистане и как оно поможет культуре

Закон предусматривает механизм отчетности получателей меценатской поддержки, что, по мнению создателей документа, позволит меценатам быть уверенными в том, что их средства расходуются по назначению.

ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik, Дильшода Рахматова. На площадке Международного пресс-клуба в Ташкенте состоялась панельная дискуссия на тему "Меценатство: формирование новой традиции". Что ждет эту важную для общества сферу, разбиралась корреспондент Sputnik.

В дискуссии приняли участие первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев, министр культуры Узбекистана Бахтиёр Сайфуллаев, заместитель исполнительного директора Фонда развития и культуры при Минкульте Гаяне Умерова, глава департамента по меценатству Министерства культуры Франции Роберт Фор, юрист White & Case Лаура Хойланд и другие.

Без меценатства никуда

Первый зампред Сената Садык Сафаев поддержал идею принятия этого закона и выразил уверенность, что именно развитием меценатской деятельности можно решить актуальные вопросы поддержки в области культуры и науки.

"Меценатство, в отличие от благотворительности и от спонсорства, — это помощь талантам, и с этой точки зрения этот закон нам необходим, для нас это одна из самых актуальных задач", — заявил Сафаев.

Он также обратил внимание на три фундаментальных фактора, которые могли бы лечь в основу этого нового процесса.

© sputnik Стас Этвеш Правительство Узбекистана готовится принять закон о меценатстве

"Во-первых, в течение долгого периода времени, еще со времен СССР, культура, искусство и образование финансировались по так называемому остаточному принципу. Соответственно, это сужало финансовые возможности развития данной сферы. А сегодня, когда потребности общества в культурной, гуманитарной и духовной сферах растут, возникает проблема создания правового поля для финансирования этого направления", — пояснил сенатор.

Об этом говорил президент Шавкат Мирзиёев 3 августа при встрече с представителями Министерства культуры, и он поставил вопрос о том, что необходимо создавать систему, когда ведущие компании, банки, корпорации будут на системной основе спонсировать развитие культуры, искусства, науки, образования.

Второй фактор, по словам Сафаева, заключается в сокращении возможностей финансирования этой сферы из бюджета.

"Это объективно. И мировой опыт подсказывает, что без вовлечения гражданского общества, бизнес-сообщества, на системной основе решать этот вопрос нам не удастся. Закон о меценатстве во многом решает эту проблему", — добавил Сафаев.

Кроме того, отметил зампред Сената, важно, что сегодня в Узбекистане все законодательные проекты проходят общественную экспертизу и обсуждаются с гражданами страны.

"Мы хотим, чтобы меценатство стало обычной нормой нашей жизни", — отметил Сафаев.

В подтверждение своих слов он привел цитату великого деятеля искусства, основателя современной системы театра Константина Станиславского: "Для процветания искусства нужны не только художники, но и меценаты".

В свою очередь министр культуры Узбекистана рассказал, как изменится ситуация в этой сфере после принятия закона о меценатстве.

"Меценатство — это и финансовая, и моральная поддержка индивида, я надеюсь, что после принятия соответствующего закона в республике все изменится. Я должен отметить, там в первые годы независимости, на этапе становления республики, может, мы обращали больше внимания на развитие экономики, сохранность границы и так далее. Но сегодня новый глава государства Шавкат Мирзиёев в первую очередь обратил внимание на культуру и искусство. Так, в республике уже создан Фонд поддержки культуры и искусства, а совместно с депутатами мы разработали и этот законопроект", — отметил министр.

Международные эксперты в ходе дискуссии поделились опытом развития меценатства в своих странах.

Так, начальник управления по меценатству Министерства культуры Франции Роберт Фор сообщил, что рост числа компаний и частных лиц, использующих законодательство о меценатстве с 2003 года, уже доказывает эффективность схемы.

© Sputnik / Владимир Трефилов Меценаты в Узбекистане могут получить налоговые льготы

"Сегодня во Франции более 60 тысяч компаний и около 6 миллионов граждан используют налоговые льготы при выделении пожертвований для культурных и общественных проектов. При этом в 2016 году доля вкладов в культуру составила порядка 500 млн евро", — отметил он.

Заместитель гендиректора по развитию Государственной Третьяковской галереи Татьяна Мрдуляш отметила, что 2017 год музей объявил Годом пополнения коллекций и начал программу "Меценаты и дарители — Третьяковской галерее". По итогам прошлого года музей безвозмездно получил более 1900 произведений искусств, что, по ее словам, — беспрецедентный случай в современной истории галереи.

Кто такой меценат?

Согласно законопроекту, меценатская деятельность — это передача имущественных прав, выполнение работ, оказание услуг, имеющих денежное выражение, на безвозмездной основе бенефициарам в целях поддержания и развития объектов культуры, составляющих материальное и нематериальное культурное наследие Узбекистана.

В случае предоставления меценатской поддержки в форме юридического лица в эквиваленте суммы, равной или превышающей 10 тысяч долларов США, он имеет право квалифицировать такую меценатскую деятельность в качестве культурного спонсорства и получить преимущества в виде налоговых вычетов.

Круг получателей меценатской поддержки

На помощь меценатов могут рассчитывать зарегистрированные в налоговых органах государственные, негосударственные некоммерческие организации культуры и искусства, осуществляющие научно-творческую, образовательную деятельность, связанную с сохранением и развитием культурного достояния и духовного наследия Республики Узбекистан.

© Flickr / Мирзиёев создал в Узбекистане Фонд развития культуры и искусства

Способы поощрения меценатов: про славу и не только

В документе также предусмотрено, что в случае предоставления меценатской поддержки в эквиваленте свыше 10 тысяч долларов США, меценат имеет право на получение налогового вычета в размере 75% от предоставляемой финансовой поддержки, но не более 15% от общего размера ежегодно налогооблагаемой прибыли мецената. В случае предоставления в рамках культурного спонсорства недвижимого имущества или культурных ценностей, составляющих национальное достояние Узбекистана, размер налоговых льгот может быть увеличен до 35% от общего размера ежегодно налогооблагаемой прибыли.

В качестве поддержки меценатства Министерством культуры предложено учредить соответствующую ежегодную награду, причем отдельно для физических и юридических лиц. Отдельно намерены поощрять и тех, кто выкупает культурные ценности, относящиеся к национальному наследию Узбекистана, и передает их в музейные фонды республики.

Кроме того, бенефициар не чаще одного раза в один календарный год получает вознаграждение в размере не более 20% от объемов оказанной меценатской помощи. Помимо этого, в рамках культурного спонсорства бенефициар обязан упоминать мецената в качестве спонсора в мероприятиях, проектах проводимых с использованием его средств.

В целом все присутствовавшие отметили необходимость принятия данного закона и согласились с тем, что это придаст меценатству в Узбекистане новый импульс. При этом закон не должен сводиться только к сфере культуры, а призван охватывать и литературу, и образование.