Как будет развиваться меценатство в Узбекистане и как оно поможет культуре

ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik, Дильшода Рахматова. На площадке Международного пресс-клуба в Ташкенте состоялась панельная дискуссия на тему "Меценатство: формирование новой традиции". Что ждет эту важную для общества сферу, разбиралась корреспондент Sputnik.
В дискуссии приняли участие первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев, министр культуры Узбекистана Бахтиёр Сайфуллаев, заместитель исполнительного директора Фонда развития и культуры при Минкульте Гаяне Умерова, глава департамента по меценатству Министерства культуры Франции Роберт Фор, юрист White & Case Лаура Хойланд и другие.
Без меценатства никуда
Первый зампред Сената Садык Сафаев поддержал идею принятия этого закона и выразил уверенность, что именно развитием меценатской деятельности можно решить актуальные вопросы поддержки в области культуры и науки.
"Меценатство, в отличие от благотворительности и от спонсорства, — это помощь талантам, и с этой точки зрения этот закон нам необходим, для нас это одна из самых актуальных задач", — заявил Сафаев.
Он также обратил внимание на три фундаментальных фактора, которые могли бы лечь в основу этого нового процесса.
Об этом говорил президент Шавкат Мирзиёев 3 августа при встрече с представителями Министерства культуры, и он поставил вопрос о том, что необходимо создавать систему, когда ведущие компании, банки, корпорации будут на системной основе спонсировать развитие культуры, искусства, науки, образования.
Второй фактор, по словам Сафаева, заключается в сокращении возможностей финансирования этой сферы из бюджета.
"Это объективно. И мировой опыт подсказывает, что без вовлечения гражданского общества, бизнес-сообщества, на системной основе решать этот вопрос нам не удастся. Закон о меценатстве во многом решает эту проблему", — добавил Сафаев.
Кроме того, отметил зампред Сената, важно, что сегодня в Узбекистане все законодательные проекты проходят общественную экспертизу и обсуждаются с гражданами страны.
"Мы хотим, чтобы меценатство стало обычной нормой нашей жизни", — отметил Сафаев.
В подтверждение своих слов он привел цитату великого деятеля искусства, основателя современной системы театра Константина Станиславского: "Для процветания искусства нужны не только художники, но и меценаты".
В свою очередь министр культуры Узбекистана рассказал, как изменится ситуация в этой сфере после принятия закона о меценатстве.
"Меценатство — это и финансовая, и моральная поддержка индивида, я надеюсь, что после принятия соответствующего закона в республике все изменится. Я должен отметить, там в первые годы независимости, на этапе становления республики, может, мы обращали больше внимания на развитие экономики, сохранность границы и так далее. Но сегодня новый глава государства Шавкат Мирзиёев в первую очередь обратил внимание на культуру и искусство. Так, в республике уже создан Фонд поддержки культуры и искусства, а совместно с депутатами мы разработали и этот законопроект", — отметил министр.
Международные эксперты в ходе дискуссии поделились опытом развития меценатства в своих странах.
Так, начальник управления по меценатству Министерства культуры Франции Роберт Фор сообщил, что рост числа компаний и частных лиц, использующих законодательство о меценатстве с 2003 года, уже доказывает эффективность схемы.
Заместитель гендиректора по развитию Государственной Третьяковской галереи Татьяна Мрдуляш отметила, что 2017 год музей объявил Годом пополнения коллекций и начал программу "Меценаты и дарители — Третьяковской галерее". По итогам прошлого года музей безвозмездно получил более 1900 произведений искусств, что, по ее словам, — беспрецедентный случай в современной истории галереи.
Кто такой меценат?
Согласно законопроекту, меценатская деятельность — это передача имущественных прав, выполнение работ, оказание услуг, имеющих денежное выражение, на безвозмездной основе бенефициарам в целях поддержания и развития объектов культуры, составляющих материальное и нематериальное культурное наследие Узбекистана.
В случае предоставления меценатской поддержки в форме юридического лица в эквиваленте суммы, равной или превышающей 10 тысяч долларов США, он имеет право квалифицировать такую меценатскую деятельность в качестве культурного спонсорства и получить преимущества в виде налоговых вычетов.
Круг получателей меценатской поддержки
На помощь меценатов могут рассчитывать зарегистрированные в налоговых органах государственные, негосударственные некоммерческие организации культуры и искусства, осуществляющие научно-творческую, образовательную деятельность, связанную с сохранением и развитием культурного достояния и духовного наследия Республики Узбекистан.
Способы поощрения меценатов: про славу и не только
В качестве поддержки меценатства Министерством культуры предложено учредить соответствующую ежегодную награду, причем отдельно для физических и юридических лиц. Отдельно намерены поощрять и тех, кто выкупает культурные ценности, относящиеся к национальному наследию Узбекистана, и передает их в музейные фонды республики.
Кроме того, бенефициар не чаще одного раза в один календарный год получает вознаграждение в размере не более 20% от объемов оказанной меценатской помощи. Помимо этого, в рамках культурного спонсорства бенефициар обязан упоминать мецената в качестве спонсора в мероприятиях, проектах проводимых с использованием его средств.
В целом все присутствовавшие отметили необходимость принятия данного закона и согласились с тем, что это придаст меценатству в Узбекистане новый импульс. При этом закон не должен сводиться только к сфере культуры, а призван охватывать и литературу, и образование.