Узбекистан отправил первую партию черешни в Китай

ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Республика Узбекистан отправила в Китай первые партии черешни и маша, сообщает пресс-служба госкомпании "Узбекозиковкатхолдинг".

Всего в ближайшее время в КНР экспортируют 10 тысяч тонн черешни, три тысячи тонн изюма и две тысячи тонн грецкого ореха.

"Несмотря на то что КНР выращивает 60% мирового объема овощей и 30% фруктов, продавая сельхозпродукции на 20 миллиардов долларов в год, представители Китая в значительной мере заинтересованы в поставках плодоовощей из Узбекистана", - уточняется в сообщении.

Узбекистанская компания продолжает поиск новых покупателей.

В мае Узбекистану удалось достичь рекорда по экспорту овощей и фруктов за рубеж – 120 тысяч тонн на сумму около 150 миллионов долларов. Основные и постоянные партнеры – Казахстан и Россия, за ними следуют азиатские страны – Китай, Индонезия, Малайзия и Южная Корея.

До конца 2018 года около 60% экспортируемой продукции может отправиться в Россию, а всего узбекистанские производители намерены экспортировать фруктов и овощей на полтора миллиарда долларов.