Узбекистан занял 104-е место в рейтинге миролюбивых стран

Эти данные указаны в докладе "Глобальный индекс миролюбия", опубликованном Международным институтом экономики и мира.

ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Республика Узбекистан получила "среднюю" оценку за миролюбие – в рейтинге она заняла 104-е место, указывается в "Глобальном индексе миролюбия" Международного института экономики и мира.

При этом страны Центральной Азии расположились на ближайших строчках: Кыргызстан – на 108-й, Таджикистан – на 114-й, Туркменистан – на 119-й.

Исключение составил Казахстан, который получим "высокую" оценку исследователей и занял 70-е место.

На первом месте в этом году оказалась Исландия, а худшими в списке указаны Южный Судан, Афганистан и Сирия.

Ущерб от насилия в прошлом году составил всего 14,8 триллиона долларов.

В целом ученые оценивают ситуацию на планете сегодня как наименее мирную за последнее десятилетие.

"Глобальный индекс миролюбия" – рейтинг, разработанный специалистами из Института мира совместно с коллегами из Центра мира и изучения конфликтов Сиднейского университета.

Подобные исследования проводятся с мая 2007 года. Это первая попытка ранжировать страны по безопасности проживания.

В процессе анализа социологи учитывают ряд внутренних и внешних факторов – уровень насилия и преступность, расходы на военные нужды, особенности построения международных отношений и другие факторы.

Также рассчитывается экономический урон, который стране приносит насилие.

Ранее сообщалось, что в рейтинге комфорта проживания среди стран мира Узбекистан занял 53-е место. Для этих расчетов американские исследователи использовали систему Maxent.