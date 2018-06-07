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Флаги Узбекистана и Казахстана

Казахстан намерен создать с Узбекистаном IT-парки

© Торгово-промышленная палата Узбекистана
Общество
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Об этом посол Ерик Утембаев договорился с представителями Министерства информационных технологий и коммуникаций.

ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Узбекистан намерен развивать информационные связи с Казахстаном, сообщает казахстанский телеканал "24.kz".

Флаги Узбекистана и Казахстана
© Торгово-промышленная палата Узбекистана
Узбекистан ускорит процесс демаркации границы с Казахстаном

Об этом посол Республики Казахстан Ерик Утембаев договорился с представителями Министерства информационных технологий и коммуникаций Узбекистана.

Стороны обсудили вопросы укрепления сотрудничества в сфере высоких технологий, программного обеспечения и подготовки специалистов, а также договорились в будущем заняться созданием совместных IT-парков.

По словам Утембаева, реализуемая в Узбекистане программа по реализации инновационных методов позволит двум странам создать единую крупную информационную платформу для работы государственных органов и бизнес-сообщества.

В начале июня Узбекистан договорился с Казахстаном о процессе демаркации границ. Участники пятидневных переговоров правительственных делегаций рассмотрели итоги полевых обследований и подписали протокол, подчеркивающий важность окончательного правового оформления узбекско-казахской границы. Переговоры на эту тему продолжаются с 2003 года.

Теги:
сотрудничество, программирование, Казахстан



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