Казахстан намерен создать с Узбекистаном IT-парки

Об этом посол Ерик Утембаев договорился с представителями Министерства информационных технологий и коммуникаций.

ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Узбекистан намерен развивать информационные связи с Казахстаном, сообщает казахстанский телеканал "24.kz".

Об этом посол Республики Казахстан Ерик Утембаев договорился с представителями Министерства информационных технологий и коммуникаций Узбекистана.

Стороны обсудили вопросы укрепления сотрудничества в сфере высоких технологий, программного обеспечения и подготовки специалистов, а также договорились в будущем заняться созданием совместных IT-парков.

По словам Утембаева, реализуемая в Узбекистане программа по реализации инновационных методов позволит двум странам создать единую крупную информационную платформу для работы государственных органов и бизнес-сообщества.

В начале июня Узбекистан договорился с Казахстаном о процессе демаркации границ. Участники пятидневных переговоров правительственных делегаций рассмотрели итоги полевых обследований и подписали протокол, подчеркивающий важность окончательного правового оформления узбекско-казахской границы. Переговоры на эту тему продолжаются с 2003 года.