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Исследование хромосом в лаборатории генетики. Архивное фото.

Какие перспективы ждут сферу частной медицины в Узбекистане

© Sputnik / Алексей Даничев
Общество
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Частные медучреждения теперь могут оказывать 126 видов услуг, при этом цена на получение лицензии для оказания данной деятельности снизилась вдвое - до пяти минимальных зарплат.

ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Минздрав Узбекистана и Генпрокуратура провели для сотрудников семинар, где рассказали как будет развиваться деятельность частных клиник республики.

Частный сектор теперь может оказывать 126 видов медицинских услуг, тогда как ранее эта цифра составляла 50. Также уменьшился вдвое срок пошлины за выдачу лицензии до пяти размеров минимальной зарплаты, сообщила пресс-служба Минздрава Узбекистана.

Работа городской поликлиники № 64
© Sputnik / Евгений Самарин
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"Благодаря таким льготам и возможностям за год расширили свою деятельность 202 частных медицинских учреждения, организованы 300 новых, общее количество сегодня превышает 4200", — сказал министр здравоохранения Алишер Шадманов.

Он также отметил. что до сих пор в данной сфере сохраняется ряд проблем. Например, до сих пор остаются сложными процессы, связанные с приватизацией госсобственности или выделением земельных участков, кредитов коммерческих банков предпринимателям, желающим начать свое дело в этом направлении




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