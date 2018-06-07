Какие перспективы ждут сферу частной медицины в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Минздрав Узбекистана и Генпрокуратура провели для сотрудников семинар, где рассказали как будет развиваться деятельность частных клиник республики.
Частный сектор теперь может оказывать 126 видов медицинских услуг, тогда как ранее эта цифра составляла 50. Также уменьшился вдвое срок пошлины за выдачу лицензии до пяти размеров минимальной зарплаты, сообщила пресс-служба Минздрава Узбекистана.
Он также отметил. что до сих пор в данной сфере сохраняется ряд проблем. Например, до сих пор остаются сложными процессы, связанные с приватизацией госсобственности или выделением земельных участков, кредитов коммерческих банков предпринимателям, желающим начать свое дело в этом направлении