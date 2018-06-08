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В Сергелийском районе приступили к сносу старых деревянных домов

Хоким Сергелийского района озвучил решение проблем жителей деревянных домов

© NUZ.UZ
Общество
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Территория постройки деревянных домов составляет 70 гектаров, и эти земли освобождают для инвесторов.

ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Жителям "деревяшек" в Сергелийском районе предоставят квартиры в новых домах, сказал журналистам глава района Нозим Хусанов.

Снос ветхого жилья в Ташкенте
Sputnik / Стрингер
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По словам хокима, инвесторам поставили условие - обеспечить жителей деревянных домов новым жильем на другой территории района. Для этого хокимият выделит земли для новостроек.

И только после того, как жители деревянных домов переедут в новые дома, старые постройки разрушат и вместо них построят новые многоэтажки.

Напомним, деревянным домам или, как их еще называют, "финским домикам", уже более 50 лет. Они возводились как временное жилье для строителей. Поэтому было принято решение на месте этих изживших себя строений построить новые современные девятиэтажные дома.

Теги:
новостройка



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