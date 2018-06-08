Окрыляющая работа: фотограф Виктория Боц - о съемках памятников Узбекистана

ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik, Тимур Селиванов. Жители всего мира могут изучать узбекские мечети, крепости и некрополи, не выходя из дома, благодаря проекту "Архитектурная эпиграфика Узбекистана". В тринадцати вышедших томах "Эпиграфики" собраны, переведены и прокомментированы надписи на стенах исторических памятников IX-XX веков. Эта огромная работа состоялась во многом благодаря труду фотографа Виктории Боц.

Она снимает для проекта с 2009 года. Первые кадры Виктория сделала на популярной среди гостей Узбекистана площади Регистан в Самарканде. Вскоре фотограф сошла с проторенных туристических маршрутов, и страна открылась перед ней по-новому.

"Съемки были долгими, но интересными. Многие места приходилось искать самой или с сопровождающими. Я познакомилась с огромным количеством людей, которые очень любят свою страну и готовы безвозмездно помочь другим узнать ее", — вспоминает Виктория.

Работа была непростой, фотограф попадала во множество внештатных ситуаций. Например, одним жарким днем Виктория вела съемку из люльки подъемного крана, и он вышел из строя. Пожарной машины, которая могла бы спустить фотографа на землю, поблизости не было, и Виктория провела два часа в пятидесятиградусную жару на высоте пятнадцати метров.

© Sputnik / Александр Гальперин Международный конгресс "Культурное наследие Узбекистана" в Санкт-Петербурге

Еще одно приключение со счастливым концом произошло в Каракалпакии:

© Sputnik / Александр Гальперин Боц: при работе над книгами по эпиграфике за спиной словно вырастали крылья

"Рано утром я приехала на съемку в крепость. Она построена кругом с высотой стен примерно с пятиэтажное здание, перелезть через них невозможно. Выйти я могла только оттуда, откуда зашла — через единственный проем. Когда работа закончилась, я увидела, что проход кишит здоровенными шмелями по четыре сантиметра длиной. Утром их не было, видимо, они проснулись позже.

Я аллергик, тяжело переношу даже комариные укусы, а тут передо мной была живая стена из шмелей. Постояв минут десять, я поняла, что у меня нет другого выхода: надо пройти сквозь. Бог меня спас: я вышла наружу, и ни одно насекомое меня не укусило".

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В другой раз Виктория так усердно смотрела в объектив, что не заметила, как наступила на змею. К счастью, пресмыкающееся уползло, не причинив вреда.

"Все эти десять лет работы я чувствовала, что меня кто-то охраняет, чувствовала себя защищенной — наверное, потому что делала что-то хорошее, нужное", — поделилась фотограф.

Благодаря "Эпиграфике" Виктория приобрела опыт, который не получишь из книг или на курсах. Она призналась:

"Я выросла и в профессиональном, и в духовном смысле. Казалось, будто за спиной растут крылья. Мне удалось сделать множество таких вещей, на которые раньше я бы не решилась".

Работа над проектом продолжается, Виктория отсняла материал еще на двенадцать томов вперед. Сейчас над надписями на ее фотографиях работают ученые, а Виктория снимает для еще одной серии книг — "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира".

Uzbekistan Today Презентация серии книг-альбомов "Архитектурная эпиграфика Узбекистана"

"Приятно, что я могу хоть как-то помочь в том, чтобы люди это увидели тоже. Внести свой маленький вклад в большое дело", — подытожила фотограф.

Презентация многотомного издания "Архитектурная эпиграфика Узбекистана" состоялась в ходе Второго международного конгресса "Культурное наследие Узбекистана — путь к диалогу между народами и странами" в Санкт-Петербурге. Конгресс проходит 6-8 июня, в нем участвуют более двухсот научных работников России, Узбекистана и других стран.