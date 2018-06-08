Управление мусульман опровергло информацию о смерти Анвара Турсунова

Также Управление мусульман не подтвердило сообщения узбекских СМИ, согласно которым о кончине имама было объявлено во время утреннего намаза.

ТАШКЕНТ, 8 июн – Sputnik. Управление мусульман опровергло сообщения о смерти Анвар-кори Турсунова. Об этом передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Уточняется, что Турсунов перенес инсульт и его состояние сейчас "крайне тяжелое".

Также управление не подтвердило информацию узбекских СМИ о том, что о кончине имама было объявлено во время утреннего намаза в одной из мечетей города.

"Во многих новостях пишут, что об этом сообщили в мечетях. Надо бояться Бога, чтобы говорить неправду. Как о живом человеке в мечетях могут объявить что он "умер"?! Этим они наговаривают на имамов, служащих в наших мечетях", - говорится в сообщении Управления мусульман.

Напомним, в мае из-за болезни Турсунова на должность врио главного имам-хатиба Ташкента назначили Рахимберди Рахмонова.