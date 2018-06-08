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Свадебный кортеж.

Долой роскошь: молодоженов в Фергане пересадили из кортежа в такси

© Sputnik / Владимир Вяткин
Общество
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Глава Союза молодежи Узбекистана подчеркнул, что расточительство преступно и свадьбы в республике должны быть умеренными.

ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Глава Союза молодежи республики Кахрамон Куранбаев рассказал, как, находясь с рабочей поездкой в Ферганской области, пересадил молодоженов из шикарного свадебного кортежа в такси, а сопровождавших их гостей развернул в обратном направлении.

Свадебный букет невесты
© Flickr/ Ly Thien Hoang (Lee)
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Как сообщает интернет-издание "Дарё", чиновник поведал об этом случае на встрече с журналистами и отметил, что проведение пышных свадебных церемоний – это одна из самых актуальных проблем в республике.

"Мы сами в этом виноваты. Я виноват, Союз молодежи виноват. Свадьбы не были бы столь роскошны, если бы молодежь имела правильное представление обо всем… Специально для этого мы в апреле-мае этого года провели 288 образцовых свадебных торжеств", — рассказал он.

Чиновник отметил также, что не переживает из-за возможной негативной реакции на его поступок.

"Пусть меня ненавидят, пусть ненавидят главу Союза молодежи, но порядок прежде всего!", — подчеркнул он.  

Кахрамон Куранбаев резюмировал, что цель союза — воспитывать молодежь, в противном случае членам организации придется освободить занимаемые должности.

Молодожены. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Victoria Hong Zhu
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Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев неоднократно высказывался против расточительства во время свадебных мероприятий.

После этого чиновники, ряд министерств, ведомств, парламент, а также общественные организации взялись за разработку документа, который будет регулировать проведение свадебных торжеств и других мероприятий.

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