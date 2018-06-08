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Дорога в Самарканде

Два крупных современных путепровода построят в Самарканде

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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По сведениям областного главного управления архитектуры и строительства, на территории области в настоящее время расположены более 60 крупных мостов, путепроводов и эстакад.

ТАШКЕНТ, 8 июн – Sputnik. В Самарканде в ближайшее время построят два крупных, современных путепровода, сообщает "Самаркандский вестник".

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© Фото: пресс-служба президента Узбекистана
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Всего в области насчитывается более 20 объектов, требующих капитального ремонта.

Среди них – эстакада на улице Бустонсарой вблизи международного аэропорта Самарканд. Объект возведен еще в начале 70-х годов и на сегодня выглядит устаревшим.

Кроме того, власти города отремонтируют путепровод на трассе Самарканд – Бухара рядом со складом хранения угля в промышленной зоне города.

Сейчас идут работы по подготовке соответствующей документации для реконструкции указанных объектов и внесения их в "дорожную карту".

В данный момент завершается и подготовка к возведению нового моста с современной инфраструктурой над рекой Карадарья. С 2019 года жители махалли "Янгиобод" смогут доехать до Самарканда за 10-15 минут.

В рамках Программы модернизации дорожно-транспортной и инженерно-коммуникационной инфраструктуры Самаркандской области идет расширение улицы Бустонсарой в Самарканде, планируется расширить улицу Гулобод и продлить улицу Т-34.

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Теги:
Крупномасштабное строительство, путепровод, Самарканд



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