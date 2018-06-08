В Узбекистане создадут республиканскую компанию "Автовокзал"

ТАШКЕНТ, 8 июн – Sputnik. В Узбекистане может быть создана государственная республиканская компания "Автовокзал", сообщает портал "Новости Узбекистана".
Соответствующее распоряжение появится в проекте постановления "О передаче пассажирских автовокзалов, автостанций, зданий и производственных площадей, находящихся в государственной собственности, в ведение Узбекского агентства автомобильного транспорта".
Компании передадут Ташкентское областное предприятие автовокзалов и пассажирских станций, то есть автовокзалы, кассы и автостанции, а также станции Бухарской и Кашкадарьинской областей.
Кроме того, в государственный "Автовокзал" войдут еще только строящиеся станции и проекты новых.
В качестве основных задач республиканской компании обозначены координация и контроль за деятельностью автовокзалов, поэтапное внедрение централизованной системы управления и оказание качественных услуг.
Также новое предприятие займется нормированием пассажиропотоков по результатам мониторинга.