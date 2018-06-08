В Узбекистане создадут республиканскую компанию "Автовокзал"

Компании передадут автостанции Бухарской и Кашкадарьинской областей, а также ташкентские вокзал, станции и кассы.

ТАШКЕНТ, 8 июн – Sputnik. В Узбекистане может быть создана государственная республиканская компания "Автовокзал", сообщает портал "Новости Узбекистана".

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Соответствующее распоряжение появится в проекте постановления "О передаче пассажирских автовокзалов, автостанций, зданий и производственных площадей, находящихся в государственной собственности, в ведение Узбекского агентства автомобильного транспорта".

Компании передадут Ташкентское областное предприятие автовокзалов и пассажирских станций, то есть автовокзалы, кассы и автостанции, а также станции Бухарской и Кашкадарьинской областей.

Кроме того, в государственный "Автовокзал" войдут еще только строящиеся станции и проекты новых.

В качестве основных задач республиканской компании обозначены координация и контроль за деятельностью автовокзалов, поэтапное внедрение централизованной системы управления и оказание качественных услуг.

Также новое предприятие займется нормированием пассажиропотоков по результатам мониторинга.