Численность населения Приаралья за 50 лет выросла в 3,6 раза

ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Население региона Приаралья в Узбекистане за последние 50 лет увеличилось в 3,6 раза — до двух миллионов человек, сообщает РИА Новости.
Исполнительный директор Регионального экологического центра Центральной Азии Искандар Абдуллаев заявил, что ЦА не извлекла необходимые уроки из экологической катастрофы Арала.
По его словам, необходимо изучать возможности адаптации к ее последствиям.
Об этом он заявил в ходе международной конференции по проблемам Аральского моря в Ташкенте.
Сегодня нет никаких гарантий того, что катастрофа не повторится, требуется системный мониторинг и решение проблем, связанных со здоровьем населения на этих территориях.
Особенно важным, по мнению Абдуллаева, можно считать изучение возможностей адаптации человека и природы к последствиям таких природных и антропогенных катастроф.
Однако он особо отметил усилия Узбекистана и Казахстана, которые создали определенный задел и условия для восстановления потенциала жизнедеятельности в Приаралье.
До 1960-х годов расположенное на границе Казахстана и Узбекистана Аральское море было четвертым по величине озером в мире. Однако за 55 лет площадь сократилась в три раза, уровень воды снизился до 29 метров, объем воды уменьшился в 15 раз, исчезла рыба.