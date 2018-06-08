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Остов рыболовецкого судна на барханах Приаралья

Численность населения Приаралья за 50 лет выросла в 3,6 раза

© Sputnik / Юрий Куйдин
Общество
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По мнению специалистов, государства Центральной Азии не извлекли из катастрофы необходимые уроки.

ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Население региона Приаралья в Узбекистане за последние 50 лет увеличилось в 3,6 раза — до двух миллионов человек, сообщает РИА Новости.

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Исполнительный директор Регионального экологического центра Центральной Азии Искандар Абдуллаев заявил, что ЦА не извлекла необходимые уроки из экологической катастрофы Арала.

По его словам, необходимо изучать возможности адаптации к ее последствиям.

Об этом он заявил в ходе международной конференции по проблемам Аральского моря в Ташкенте.

Сегодня нет никаких гарантий того, что катастрофа не повторится, требуется системный мониторинг и решение проблем, связанных со здоровьем населения на этих территориях.

Особенно важным, по мнению Абдуллаева, можно считать изучение возможностей адаптации человека и природы к последствиям таких природных и антропогенных катастроф.

Однако он особо отметил усилия Узбекистана и Казахстана, которые создали определенный задел и условия для восстановления потенциала жизнедеятельности в Приаралье.

До 1960-х годов расположенное на границе Казахстана и Узбекистана Аральское море было четвертым по величине озером в мире. Однако за 55 лет площадь сократилась в три раза, уровень воды снизился до 29 метров, объем воды уменьшился в 15 раз, исчезла рыба.

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Теги:
катастрофа, Приаралье, Аральское море



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