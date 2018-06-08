В Ташкенте обсудят роль молодежи в противодействии экстремизму

ТАШКЕНТ, 8 июн - Sputnik. Международная конференция на тему "Роль молодежи в предупреждении и противодействии насильственному экстремизму и радикализму, ведущим к терроризму" стартует в Ташкенте 11 июня, сообщает Информационная служба Сената Олий Мажлиса Узбекистана.
Форум организует Сенат Олий Мажлиса совместно с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе.
На конференции будут обсуждаться политико-правовые основы борьбы с ведущими к терроризму насильственным экстремизмом и радикализмом среди молодежи, усиление сотрудничества государства и гражданского общества, недопущение пропаганды таких явлений через интернет и средства массовой информации.
В рамках конференции 12 июня в Самарканде будет организован диалог с участием представителей религиозных конфессий и национальных культурных центров на тему "Опыт Узбекистана в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений".