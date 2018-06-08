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Ташкентская молодежь встречает участников автопробега Победа - одна на всех

В Ташкенте обсудят роль молодежи в противодействии экстремизму

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Форум на тему "Роль молодежи в предупреждении и противодействии насильственному экстремизму и радикализму, ведущим к терроризму" организует Сенат Олий Мажлиса совместно с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе.

ТАШКЕНТ, 8 июн - Sputnik. Международная конференция на тему "Роль молодежи в предупреждении и противодействии насильственному экстремизму и радикализму, ведущим к терроризму" стартует в Ташкенте 11 июня, сообщает Информационная служба Сената Олий Мажлиса Узбекистана.

Форум организует Сенат Олий Мажлиса совместно с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе.

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В конференции примут участие представители различных международных организаций, таких, как ООН, ЕС, ОБСЕ, делегаций и международных экспертов из США, Великобритании, Германии, Испании, Нидерландов, Латвии, России, Китая, Индии, Японии, Малайзии, Кувейта, Казахстана, Кыргызстана, Афганистана, а также сенаторы, депутаты, активисты Союза молодежи Узбекистана, деятели науки и работники СМИ.

На конференции будут обсуждаться политико-правовые основы борьбы с ведущими к терроризму насильственным экстремизмом и радикализмом среди молодежи, усиление сотрудничества государства и гражданского общества, недопущение пропаганды таких явлений через интернет и средства массовой информации.

В рамках конференции 12 июня в Самарканде будет организован диалог с участием представителей религиозных конфессий и национальных культурных центров на тему "Опыт Узбекистана в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений".

Теги:
Олий Мажлис



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