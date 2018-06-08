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Узбекистон хаво йуллари

"Узбекистон хаво йуллари" добавит рейсы в Москву

Пресс-служба "Узбекистон хаво йуллари"
Общество
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Полеты на комфортабельных лайнерах будут выполняться по понедельникам, средам и субботам.

ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" с 18 июня 2018 года вводит дополнительные рейсы по маршруту Ташкент-Москва-Ташкент, сообщает пресс-служба компании.

Полеты на комфортабельных лайнерах будут выполняться по понедельникам, средам и субботам по следующему расписанию:

  • HY-613 Ташкент, 13:00 – Москва, 15:15;
  • HY-614 Москва, 16:45   – Ташкент, 22:35.

Напомним, ранее сообщалось, что "Узбекистон хаво йуллари" с 19 июня добавит рейсы и в другие города России, в их числе Ростов-на-Дону и Минеральные Воды. Дополнительный рейс в Минеральные Воды будет выполняться по вторникам, а в Ростов-на-Дону по понедельникам на Airbus A320.

Теги:
Узбекистон хаво йуллари



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