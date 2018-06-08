Президент НОК Узбекистана Умид Ахмаджанов завел страницу в Facebook

ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Официальная страница президента Национального олимпийского комитета Умида Ахматджанова появилась на Facebook.
Руководитель НОК опубликовал пост-приветствие, и выразил надежду, что страница станет информационной площадкой для обмена мнениями между представителями спорта и спортивных структур.
"Хотелось бы, чтобы эта страничка стала информационной площадкой, где мы сможем общаться, делиться своими идеями и планами, обсуждать назревшие актуальные проблемы и предлагать пути их решения", — написал Ахматджанов.
Умид Ахматджанов одновременно занимает пост президента Федерации футбола Центральной Азии, в должность он вступил 28 января 2018 года.