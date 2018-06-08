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Президент НОК Узбекистана Умид Ахмаджанов

Президент НОК Узбекистана Умид Ахмаджанов завел страницу в Facebook

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Общество
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Президент НОК поприветствовал подписчиков на двух языках и выразил надежду на то, что совместными усилиями отечественный спорт выйдет на новый уровень.

ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Официальная страница президента Национального олимпийского комитета Умида Ахматджанова появилась на Facebook. 

Руководитель НОК опубликовал пост-приветствие, и выразил надежду, что страница станет информационной площадкой для обмена мнениями между представителями спорта и спортивных структур.

"Хотелось бы, чтобы эта страничка стала информационной площадкой, где мы сможем общаться, делиться своими идеями и планами, обсуждать назревшие актуальные проблемы и предлагать пути их решения", — написал Ахматджанов.

Умид Ахматджанов одновременно занимает пост президента Федерации футбола Центральной Азии, в должность он вступил 28 января 2018 года.

Теги:
Национальный Олимпийский комитет Узбекистана, Умид Ахматджанов, Узбекистан



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