Президент НОК Узбекистана Умид Ахмаджанов завел страницу в Facebook

Президент НОК поприветствовал подписчиков на двух языках и выразил надежду на то, что совместными усилиями отечественный спорт выйдет на новый уровень.

ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Официальная страница президента Национального олимпийского комитета Умида Ахматджанова появилась на Facebook.

Руководитель НОК опубликовал пост-приветствие, и выразил надежду, что страница станет информационной площадкой для обмена мнениями между представителями спорта и спортивных структур.

"Хотелось бы, чтобы эта страничка стала информационной площадкой, где мы сможем общаться, делиться своими идеями и планами, обсуждать назревшие актуальные проблемы и предлагать пути их решения", — написал Ахматджанов.

Умид Ахматджанов одновременно занимает пост президента Федерации футбола Центральной Азии, в должность он вступил 28 января 2018 года.