Количество кабин паспортного контроля на ККП "Достук" увеличено вдвое

ТАШКЕНТ, 8 июн – Sputnik. Управление ООН по наркотикам передало Кыргызстану технические средства для оборудования новых кабин паспортного контроля на КПП "Достук" кыргызско-узбекской границы.
"Управлением ООН по наркотикам состоялась передача технических средств пограничного контроля для личного состава КПП "Достук", — сообщили в Погранслужбе Кыргызстана. По данным ведомства, кыргызская сторона получила автоматизированные рабочие места для контролеров КПП, оснащенные компьютерами, фотокамерами, а также системы видеонаблюдения.
Отношения Узбекистана и Кыргызстана активизировались в прошлом году после почти десятилетия заметного охлаждения. В 2017 году состоялись несколько визитов на высшем уровне, во время которых руководители двух государств достигли прорывных соглашений по активизации экономического сотрудничества. На КПП "Достук" (узбекский "Дустлик") в Ошской области Кыргызстана образовались огромные очереди, достигающие 1,5 тысячи человек в день. Скопление людей также наблюдается с узбекской стороны.