Количество кабин паспортного контроля на ККП "Достук" увеличено вдвое

Теперь количество кабин на узбекско-кыргызской границе равно 30, также появилась новая техника для осуществления погранконтроля.

ТАШКЕНТ, 8 июн – Sputnik. Управление ООН по наркотикам передало Кыргызстану технические средства для оборудования новых кабин паспортного контроля на КПП "Достук" кыргызско-узбекской границы.

"Управлением ООН по наркотикам состоялась передача технических средств пограничного контроля для личного состава КПП "Достук", — сообщили в Погранслужбе Кыргызстана. По данным ведомства, кыргызская сторона получила автоматизированные рабочие места для контролеров КПП, оснащенные компьютерами, фотокамерами, а также системы видеонаблюдения.

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После установки оборудования, количество кабин паспортного контроля на ККП будет увеличено более, чем в два раза. "Там станут функционировать в общем 30 кабин паспортного контроля. По 15 – на выезд и на въезд в страну", — добавили в пресс-службе. В настоящий момент на КПП действуют 14 кабин паспортного контроля, первоначально работало всего восемь.

Отношения Узбекистана и Кыргызстана активизировались в прошлом году после почти десятилетия заметного охлаждения. В 2017 году состоялись несколько визитов на высшем уровне, во время которых руководители двух государств достигли прорывных соглашений по активизации экономического сотрудничества. На КПП "Достук" (узбекский "Дустлик") в Ошской области Кыргызстана образовались огромные очереди, достигающие 1,5 тысячи человек в день. Скопление людей также наблюдается с узбекской стороны.