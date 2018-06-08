В мечетях Ташкента появились инфокиоски для внесения пожертвований

Внести платеж можно как наличными средствами, так и картой любого банка Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 8 июн - Sputnik. Информационные киоски для пожертвований впервые установлены в 13 мечетях Ташкента и Ташкентской области, сообщила пресс-служба Управления мусульман Узбекистана (УМУ).

Запуск инфокиосков приурочен к празднованию священного для мусульман месяца Рамадан.

"Благотворительный общественный фонд "Вакф" совместно с "Капиталбанком" и банком "Ипак Йули" установил в 12 крупных мечетях Ташкента и в комплексе Зангиота в Ташкентской области специальные инфокиоски самообслуживания, позволяющие совершать благотворительные пожертвования", - говорится в сообщении.

Внести платеж можно как наличными средствами, так и картой любого банка Узбекистана.

© Sputnik / Алексей Филиппов Мусульмане Узбекистана теперь могут оплатить вакф и закят через интернет

Созданный в начале мая этого года благотворительный общественный фонд "Вакф" финансирует работы, связанные с реконструкцией мечетей, святых мест паломничества, а также обеспечивает необходимыми материально-техническими ресурсами сотрудников данной сферы.

Ранее компания Click в партнерстве с фондом "Вакф" предоставила возможность оплаты обязательных и иных платежей для мусульман через интернет и сотовую связь. Теперь совершение обязательных и иных платежей в соответствии с канонами ислама доступно для пользователей системы в любое время и в любом месте. Оплата может быть произведена с мобильного телефона при помощи различных интерфейсов: через USSD, мобильное приложение Click Uzbekistan и Telegram-бот @clickuz.