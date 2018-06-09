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Московский городской суд

США поддержат судебную реформу в Узбекистане

© Sputnik / Руслан Кривобок
Общество
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Меморандум о взаимопонимании позволит Соединенным Штатам и Узбекистану совместно разрабатывать новые законы и нормативные положения, продвигать юридическую профессию и расширять правовую среду.

ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Агентство США по международному развитию (USAID) и Министерство юстиции Узбекистана подписали меморандум о взаимопонимании и поддержке судебной реформы в республике.

Символы закона и правосудия
© fotolia
По какому пути идет судебная реформа Узбекистана
Об этом сообщает пресс-служба Посольства США в Узбекистане.

"Меморандум о взаимопонимании позволит Соединенным Штатам и Узбекистану совместно разрабатывать новые законы и нормативные положения, продвигать юридическую профессию и расширять правовую среду для гражданского общества и неправительственных организаций в Узбекистане", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, документ подписали заместитель администратора USAID Хавьер Пьедра и министр юстиции Узбекистана Руслан Давлетов. Пьедра, курирующий программу USAID по оказанию содействия в области развития в Центральной Азии, находится в Узбекистане в рамках первого официального визита в страны ЦА.

"США и правительство Республики Узбекистан ведут совместную работу по укреплению судебной системы посредством реализации программ, предоставляющих возможности профессиональной подготовки и юридического образования для судей и других сотрудников суда", — добавили в посольстве.

В частности, в рамках этих программ были организованы ознакомительные поездки в США и Европу, а также поддержаны законодательные инициативы по расширению доступа к правосудию.

Агентство USAID начало предоставлять содействие Узбекистану в 1993 году в рамках двустороннего соглашения с правительством республики. На сегодняшний день оно предоставило Узбекистану средства на общую сумму около 350 миллионов долларов на реализацию совместных проектов в здравоохранении, образовании, развитии частного сектора и микрокредитования.




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