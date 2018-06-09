В России изменят правила призыва на военную службу

Министерство обороны предложило внести поправки в закон "О воинской обязанности и военной службе" и в положение о призыве.

ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Минобороны России меняет правила призыва на срочную военную службу, сообщает РИА Новости.

Пресс служба Минобороны РУз Минобороны Узбекистана учредило новый нагрудный знак для военнослужащих

Поправки внесут в закон "О воинской обязанности и военной службе" и в положение о призыве.

Предполагается ввести две категории призывников. В первую войдут новобранцы в запасе без воинских званий, во вторую – молодые люди с воинскими званиями, которые не числятся в запасе.

Для первой категории служба начинается со дня присвоения звания, для второй – со дня приказа регионального военкомата о направлении в войсковую часть.

Таким образом призывники из второй категории смогут добровольно еще раз пройти медицинское освидетельствование, а три-четыре дня, проведенные будущими солдатами на сборных пунктах, войдут в срок службы.

Во вторую категорию призывников входят молодые люди от 18 до 27 лет, ранее признанные ограниченно годными и зачисленные в запас в звании "рядовых".

В Узбекистане в конце мая учредили новый нагрудный знак для военнослужащих – "За заслуги в укреплении боевого содружества". Его будут вручать не только военнослужащим национальной армии, но и иностранным гражданам.