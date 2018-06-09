13:22 09 Июня 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 30°C
Прямой эфир
  • EUR9262.79
  • RUB127.73
  • USD7944.07
Поиск
Призывники готовятся к отправке из военного комиссариата

В России изменят правила призыва на военную службу

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Общество
Получить короткую ссылку
65 0 0

Министерство обороны предложило внести поправки в закон "О воинской обязанности и военной службе" и в положение о призыве.

ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Минобороны России меняет правила призыва на срочную военную службу, сообщает РИА Новости.

Начались узбекско-российские военные учения
Пресс служба Минобороны РУз
Минобороны Узбекистана учредило новый нагрудный знак для военнослужащих

Поправки внесут в закон "О воинской обязанности и военной службе" и в положение о призыве.

Предполагается ввести две категории призывников. В первую войдут новобранцы в запасе без воинских званий, во вторую – молодые люди с воинскими званиями, которые не числятся в запасе.

Для первой категории служба начинается со дня присвоения звания, для второй – со дня приказа регионального военкомата о направлении в войсковую часть.

Таким образом призывники из второй категории смогут добровольно еще раз пройти медицинское освидетельствование, а три-четыре дня, проведенные будущими солдатами на сборных пунктах, войдут в срок службы.

Во вторую категорию призывников входят молодые люди от 18 до 27 лет, ранее признанные ограниченно годными и зачисленные в запас в звании "рядовых".

В Узбекистане в конце мая учредили новый нагрудный знак для военнослужащих – "За заслуги в укреплении боевого содружества". Его будут вручать не только военнослужащим национальной армии, но и иностранным гражданам.

По теме

Как прошел визит Министра обороны РФ Сергея Шойгу в Узбекистан
Теги:
новый закон, Россия, Минобороны РФ



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Колбасная продукция, архивное фото
    Ввоз запрещен

    Министерство сельского хозяйства Казахстана ввело временные ограничения на ввоз в республику продукции пяти российских компаний.

  • Посетители в компьютерном клубе. Архивное фото
    Виртуальная реальность

    Кыргызстанские разработчики видеоигр рассказали о созданных ими новых мирах, которые населяют киллеры, короли, зомби и тенгрианские боги.

  • Процесс производства сигарет
    Цена дыма

    В рамках борьбы с курением в Таджикистане могут ввести минимальную розничную цену или акциз на табачную продукцию.

  • КСТР
    Запрет в действии

    Телеканал "РТР-Молдова" оштрафовали за ретрансляцию военного парада, посвященного Дню Победы над фашизмом, который прошел на Красной площади в Москве.

  • Болельщики на трибуне
    Футбольное путешествие

    Sputnik связался с некоторыми из эстонских футбольных болельщиков и узнал, какие матчи они посетят, за кого будут болеть и чего ожидают от своего визита на первенство мира в России.

  • Минобороны Южной Осетии отбирает кандидатов на поступление в вузы России
    Строгий отбор

    Более сотни претендентов на поступление в российские военные вузы проходят конкурсные испытания в министерстве обороны Южной Осетии.

  • Колбасная продукция, архивное фото
    Ввоз запрещен

    Министерство сельского хозяйства Казахстана ввело временные ограничения на ввоз в республику продукции пяти российских компаний.

  • Посетители в компьютерном клубе. Архивное фото
    Виртуальная реальность

    Кыргызстанские разработчики видеоигр рассказали о созданных ими новых мирах, которые населяют киллеры, короли, зомби и тенгрианские боги.

  • Процесс производства сигарет
    Цена дыма

    В рамках борьбы с курением в Таджикистане могут ввести минимальную розничную цену или акциз на табачную продукцию.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Игроки сборной Панамы и главный тренер Эрнан Гомес, прибывшие в Саранск для участия в матчах чемпионата мира по футболу - 2018
Сборная Панамы прилетела в Россию в панамах
Сход лавы на Гавайях
Огненный убийца: сход лавы на Гавайях разрушил 600 домов
Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным
Отвечает Владимир Путин: прямая линия с президентом

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054