В ташкентском парке установили первую французскую карусель

ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. В парке имени Мирзо Улугбека (ранее – парк Тельмана) в июне установили настоящую французскую карусель, сообщает пресс-служба парка на странице в Facebook.

© Facebook / Central Park - парк им. Мирзо Улугбека, бывш. Тельмана В Central Park установлена первая в Узбекистане настоящая французская карусель. Точно такая же установлена в Париже возле Эйфелевой башни.

Аттракцион один в один совпадает с сооружением вблизи Эйфелевой башни в Париже, он произведен французской компаний, которая более 100 лет лидирует на мировых рынках.

"При создании аттракциона использовались изготовленные вручную декоративные элементы и авторская роспись. В темное время суток карусель подсвечивают 2000 разноцветных лампочек, которые создают иллюзию движения карусели даже тогда, когда аттракцион не работает", — говорится в сообщении.

Открытие пройдет в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что благоустройством улиц Ташкента займется российское конструкторское бюро "Стрелка", которое построило в Москве ставшим знаменитым парк "Зарядье".

Пилотный проект получил название "Ташкент любит тебя", работы начнутся на проспекте Амира Темура, там расширят тротуары и выделят велосипедные дорожки. Реконструкцию планируют провести до конца года.