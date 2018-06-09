Лучшие повара Узбекистана сразятся на "Полевой кухне" под Москвой

ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Команда, состоящая из лучших поваров Узбекистана, примет участие в международном конкурсе "Полевая кухня" Армейских международных игр — 2018.
Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
Команду составляют: начальник, тренер, переводчик, два повара, два пекаря, два человека технического персонала.
Отметим, что приготовленные в полевых условиях блюда всегда вызывают у зрителей огромный интерес.
В международном конкурсе примут участие военные повара из России, Азербайджана, Анголы, Армении, Белоруссии, Вьетнама, Египта, Монголии, Израиля, Узбекистана и Китая.
Международные армейские игры — это процесс военно-спортивных состязаний, организованный Министерством обороны РФ, проходящий в России и ближайших странах. Участие в военных играх принимают несколько тысяч военнослужащих.