Лучшие повара Узбекистана сразятся на "Полевой кухне" под Москвой

В международном конкурсе примут участие военные повара из России, Азербайджана, Анголы, Армении, Белоруссии, Вьетнама, Египта, Монголии, Израиля, Узбекистана и Китая.

ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Команда, состоящая из лучших поваров Узбекистана, примет участие в международном конкурсе "Полевая кухня" Армейских международных игр — 2018.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

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Конкурс войсковых поваров включает огневую подготовку, состязание в готовке из имеющихся продуктов, приготовление пищи по определенному меню.

Команду составляют: начальник, тренер, переводчик, два повара, два пекаря, два человека технического персонала.

Отметим, что приготовленные в полевых условиях блюда всегда вызывают у зрителей огромный интерес.

В международном конкурсе примут участие военные повара из России, Азербайджана, Анголы, Армении, Белоруссии, Вьетнама, Египта, Монголии, Израиля, Узбекистана и Китая.

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Игры проходят с 29 июля по 12 августа 2018 года на территории России, Беларуси, Казахстана, Азербайджана, Армении, Ирана и Китая. Всего проводится 28 конкурсов по различным армейским специальностям.

Международные армейские игры — это процесс военно-спортивных состязаний, организованный Министерством обороны РФ, проходящий в России и ближайших странах. Участие в военных играх принимают несколько тысяч военнослужащих.