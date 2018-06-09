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Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото

Путин заявил Порошенко о необходимости срочно освободить журналистов РФ

© Sputnik / Михаил Маркив
Общество
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Тема:
Задержание журналиста РИА Новости в Киеве (17)
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Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский до сих пор находится под стражей в Херсоне.

ТАШКЕНТ, 9 июн - Sputnik. Президент России Владимир Путин и президент Украины Петр Порошенко в разговоре по телефону отметили необходимость незамедлительного освобождения российских журналистов, арестованных на Украине, сообщает пресс-служба Кремля.

"Особое внимание уделено вопросам гуманитарного характера, включая обмен удерживаемых лиц. Владимир Путин подчеркнул необходимость незамедлительного освобождения российских журналистов, арестованных на Украине", - говорится в сообщении.

СБУ проводит обыск в офисе РИА Новости Украина
© Sputnik / Стрингер
Москва отреагировала на захват РИА Новости Украина

Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита обжаловала это решение в апелляционном суде Херсонской области, однако суд в обжаловании отказал.

Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что украинские власти должны немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование СМИ. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что произошедшее является местью Киева за Крымский мост. При этом она отметила, что ресурс РИА Новости Украина юридически не связан с МИА "Россия сегодня", но является информационным партнером агентства.

В МИД РФ назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, действия Киева в отношении журналистов РИА Новости Украина неприемлемы. Посольство РФ направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

Тема:
Задержание журналиста РИА Новости в Киеве (17)

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Теги:
свобода слова, Свобода СМИ, журналисты, Россия, Украина, Петр Порошенко, Владимир Путин



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