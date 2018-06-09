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Сотрудники ГУВД Ташкента устроили праздник для детей из молоимущих семей.

Сотрудники ГУВД Ташкента подарили детям поездку в парк аттракционов

ГУВД Ташкента
Общество
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В недавно открывшемся парке культуры и отдыха "Ашхабад" побывали 25 мальчишек и девчонок в возрасте от 3 до 13 лет из малообеспеченных семей.

ТАШКЕНТ, 9 июн - Sputnik. Сотрудники ГУВД Ташкента организовали для детей из махалли Иброхим ота поездку в парк культуры и отдыха "Ашхабад", сообщает пресс-служба.

Сотрудники ГУВД Ташкента устроили праздник для детей из малоимущих семей.
ГУВД Ташкента
Сотрудники ГУВД Ташкента устроили праздник для детей из малоимущих семей

В недавно открывшемся парке побывали 25 мальчишек и девчонок в возрасте от 3 до 13 лет из малообеспеченных семей, проживающих в третьем секторе по комплексному социально-экономическому развитию Алмазарского района.

"С восторгом перебегали ребята от одного аттракциона к другому, от качели – к карусели. Делали селфи на память и просили сопровождавших их сотрудников службы профилактики правонарушений сфотографироваться с ними, прокатиться вместе на "машинках" и "ракетах", - сообщили в ГУВД.

По договоренности ГУВД и руководства парка, на всех понравившихся аттракционах дети катались бесплатно. Кроме того, мальчиков и девочек угощали попкорном, сладкой ватой, чипсами и напитками. 

Теги:
ГУВД Ташкента



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