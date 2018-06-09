Репортаж: о чем жалели безработные на ярмарке вакансий в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik, Дильшода Рахматова. Найти работу по специальности или вариант для самозанятости, либо начать свой бизнес — сегодня у каждого узбекистанца есть достаточно возможностей найти себя. Конечно, все ищут место покомфортне, и чтобы зарплата была достойная. Поэтому так важно наличие выбора. У ташкентцев, надо сказать, он был: около 3 тыс. вакансий в различных сферах, из 200 компаний и организаций, работающих в Чиланзарском, Сергелийском, Шайхантахурском и Яккасарайском районах столицы Узбекистана было представлено на сегодняшней расширенной ярмарке вакансий прошедшей сегодня в Ташкентском педагогическом университете имени Низами.

Посетители разных возрастов: от пожилых до студентов, заполнили здание университета с 10 утра. Это неудивительно: по данным госкомстата, по итогам 2017 года в Узбекистане официально зарегистрированы как безработные 837 тысяч человек.

В СМИ и на официальном сайте Министерства труда часто появляется информация, что тысячи соискателей получают направление на работу после ярмарок вакансий в разных регионах Узбекистана. На деле же люди сталкиваются с различными проблемами.

Например, экономист, который нашел подходящую вакансию в наркологической больнице в Сергели, не смог получить направление на работу из-за отсутствия прописки в Сергелийском районе. А также на вопрос мужчины: "Зарплата в 500 тысяч сум — это за пол-ставки или ставку?", наниматель тоже не смог ответить.

Не только предоставить вакансии, но и оказать помощь в трудоустройстве обещают в Центре содействия занятости. Центр собирает и ежемесячно публикует на сайте информацию о вакансиях по всем регионам, городам и районам Узбекистана. По данным Министерства труда, на сайте имеется информация по более 5000 предложений.

© Flickr / Wonderlane В Узбекистане может появиться Ассоциация индивидуальных предпринимателей

Посмотреть предложения или получить помощь в трудоустройстве можно через раздел Интерактивный сервис. У соискателя есть возможность разместить свое резюме на сайте и отправить его непосредственно в предприятие или организацию. Для облегчения процесса поиска работы вакансии размещены по территориям, городам и районам. Персональный помощник помогает соискателю найти подходящую работу.

Затем я обращаюсь к молодому человеку, сидящему за столом с надписью "Работа за границей": "Вы отправляете на работу за границу?".

"Да, отправляем, законным путем", — говорит он в ответ и интересуется, в какую страну я хотела бы уехать на заработки.

Узнав, что у меня высшее образование, сказал: "К сожалению, для безработных с высшим образованием вакансий нет".

© Sputnik / Евгений Биятов Явлинский: за свой труд мигранты не должны получать мизерную плату

Побеседовав с ним узнала, что если я соглашусь трудиться чернорабочим в городе Самаре, смогу рассчитывать на зарплату от 35 до 60 тысяч рублей. По словам моего собеседника, чтобы устроиться на работу за границей, от меня потребуется лично обратиться в Министерство труда, пройти беседу с работодателем (познакомиться с условиями и требованиями) и потом, если меня все устроит, смогу выехать как трудовой мигрант.

Продолжаю свою экскурсию. Останавливаюсь возле представителей автопредприятия №12, которые предлагают работу водителям и кондукторам в Сергелийском районе.

Интересуюсь сколько смогут заработать безработные устроясь кондуктором.

"Полтора миллиона сумов", — отвечают они.

"А принимаете студентов на временную работу летом?" — спрашиваю у них.

"Нет, студенты нам не нужны, нам нужны работники на постоянной основе", — сказали они.

В ряду работодателей Сергелийского района я вижу стол. Над столом красиво размещены изделия народных промыслов, но рядом с ними никого нет. Нахожу представителя Ассоциации ремесленников и спрашиваю, какие рабочие места они предлагают.

"Мы помогаем гражданам, которые планируют начать свою работу и естественно бизнес с нуля, — говорит собеседник. — Например, если вы делаете статуэтки, то должны работать на законных основаниях, продавать свою продукцию, организовывать выставки — для этого нужно быть членом ассоциации".

Собеседник также отметил, что члены ассоциации также получают микрокредит, не превышающий 300 минимальных зарплат (51,6 млн сумов), с шестимесячным льготным периодом.

"Но наша цель состоит в том, чтобы привлечь людей в ремесленничество, а не в кредит", — поясняет представитель ассоциации.

Если у члена ассоциации ремесленников нет профессии, он может учиться у мастера, а после начать собственное дело, а в будущем ремесленникам планируют назначать пенсии и некоторые другие преференции.

"Почему перед вашим стендом никого нет, а у других стендов полно людей?— спрашиваю напоследок.

"Наверное из-за солнца", — говорит он, улыбаясь.

Ташкентская жара не позволила мне сомневаться в словах собеседника.

На выходе с ярмарки я столкнулась с группой женщин.

"Зря пришли, нет работы", — говорит одна из них подругам. Остальные с ней соглашаются.

Я подошла к стенду швейного предприятия, возле которого ранее стояли эти женщины. Зарплата швей была обозначена 500 тысяч сумов. От женщин требовалось умение шить и 12-часовой рабочий график.

"А как-то повысить зарплатуможно?", — спрашиваю у девушки, которая сидит за толиком.

Вместо ответа она дает мне листок бумаги. "Горячее питание один раз и транспорт", — написано на листке. Ниже приведен номер телефона. Набираю в попытке выяснить, понадобится ли прописка женщинам, которые ищут работу в сфере шитья. К сожалению, оказывается, что номер телефона выключен.

Покидая ярмарку, заметила молодого человека, который у всех спрашивал про вакансии для специалистов сферы IT. Его друг тоже искал работу, но в отличии от первого даже не знал, где хочет трудиться.

"Не дадите ли им информацию, они ищут работу", — говорю работодателям.

"Вот, им дали список, могут выбрать нужную", — слышу в ответ.

"А что вы умеете?" — уточняю у парня.

Он на минуту замолкает, незная что ответить.

"Слава Богу, руки целы, могу на любой работе работать. Но… в этом году заканчиваю колледж по специальности IT-технологии. Искал работу по своей специальности, но не нашел", — с грустью говорит паренек.

…Подобные ярмарки будут проводиться и в дальнейшем, в этом нет сомнений. Хотелось бы, чтобы их организаторы были готовы более детально рассказывать вот таким молодым людям, где можно применить знания и навыки по IT-технологиям, если нет подходящих вакансий, а не просто выдавать им огромнейший список, а потом отчитываться о проведении ярмарки.