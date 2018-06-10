Президент разрешил узбекистанцам отдыхать на Рамазан хайит три дня

Выходные объявлены в связи с указом главы государства "Об установлении дополнительных нерабочих дней в период празднования официальных дат и переносе выходных дней в 2018 году".

ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Продолжительность непрерывного отдыха на Рамазан хайит установлена в три дня.

Соответствующее решение было принято указом президента Узбекистана Шавката Мирзиёева от 28 декабря 2017 года "Об установлении дополнительных нерабочих дней в период празднования официальных дат и переносе выходных дней в 2018 году".

"Учитывая роль и значение священных праздников Курбан хайит и Рамазан хайит в утверждении в духовной жизни нашего народа таких благородных качеств, как благодарение, доброта и милосердие, единство, в целях сохранения и возвышения национально-духовных ценностей, начиная с 2018 года предусматривается установление трех непрерывных дней отдыха за счет переноса отдельных выходных дней на ближайшие к праздничным дням рабочие дни", — отмечается в комментариях к указу.

Отмечается, что точные даты празднования Рамазан-хайита пока неизвестны, они будут определены в ближайшее время соответствующим постановлением Шавката Мирзиёева.

По традиции этот праздник отмечают три дня. В это время верующие посещают праздничную молитву в мечетях, оказывают помощь нуждающимся, навещают своих родных и близких, а также могилы усопших родственников.

Также верующие в этот день просят друг у друга прощения за былые обиды. В древние времена в этот день заключались мирные договоры между государствами, находившимся в состоянии войны.