Президент разрешил узбекистанцам отдыхать на Рамазан хайит три дня

ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Продолжительность непрерывного отдыха на Рамазан хайит установлена в три дня.
Соответствующее решение было принято указом президента Узбекистана Шавката Мирзиёева от 28 декабря 2017 года "Об установлении дополнительных нерабочих дней в период празднования официальных дат и переносе выходных дней в 2018 году".
Отмечается, что точные даты празднования Рамазан-хайита пока неизвестны, они будут определены в ближайшее время соответствующим постановлением Шавката Мирзиёева.
По традиции этот праздник отмечают три дня. В это время верующие посещают праздничную молитву в мечетях, оказывают помощь нуждающимся, навещают своих родных и близких, а также могилы усопших родственников.
Также верующие в этот день просят друг у друга прощения за былые обиды. В древние времена в этот день заключались мирные договоры между государствами, находившимся в состоянии войны.