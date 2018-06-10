GM Uzbekistan станет испытывать свои автомобили в зимних условиях России

Сейчас GM Uzbekistan использует для проведения испытаний Пскентский автомобильный полигон, который находится в 50 км от Ташкента.

ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Узбекистан собирается заключить соглашение с Центральным научно-исследовательским автомобильным и автомоторным институтом НАМИ (Россия) по организаций совместных испытаний автомобилей в зимних условиях, передает Podrobno.uz.

В настоящее время GM Uzbekistan проводит переговоры с российскими коллегами.

Как уточнил председатель правления "Узавтосаноат" Умиджан Салимов, стороны совместно займутся тестированием не только уже собираемых авто и компонентов, но и новых моделей.

К тому же, в России будут испытываться новые автомобильные шины, производство которых запустится в Узбекистане в ближайшее время.

Сейчас GM Uzbekistan использует для проведения испытаний Пскентский автомобильный полигон, который находится в 50 км от Ташкента.