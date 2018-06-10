Сбежавший жених: узбекистанец скрылся от невесты с ее деньгами

Мужчина попросил деньги у девушки для того, чтобы переоформить дом на невесту.

ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. В Узбекистане лжесотрудник Службы государственной безопасности обманом выманил у девушки 1600 долларов, сообщает портал UzNews.

Уточняется, что 36-летний житель Бухары, пообещав девушке жениться на ней и купить ей дом, обманным путем забрал 1600 долларов США.

Как выяснили следователи, мужчина познакомился с девушкой по телефону и представился сотрудником СГБ по имени Отабек. Он вошел в доверие к потерпевшей, пообещал жениться на ней и переоформить на ее имя дом. Для переоформления дома мужчина попросил у девушки 1600 долларов.

Однако в итоге, мужчина, не выполнил своих обещаний и деньги просто украл.

На злоумышленника заведено уголовное дело.