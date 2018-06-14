Кроме того, 13 октября ташкентцы смогут увидеть выступление греческого композитора и дирижера Янни Хрисомаллис.
Как влияют гаджеты, и другие цифровые технологии на человека, в интервью радио Sputnik рассказал эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры юриспруденции интеллектуальной собственности и судебной экспертизы МГТУ имени Баумана Виталий Вехов.
Свидетели смогут рассчитывать на другое место жительство, новые документы и даже на новую внешность.
Официально Норов приступит к своим обязанностям в качестве генсека ШОС с января 2019 года.
Минобрнауки Украины аргументирует это тем, что на Украине три миллиона детей — 40 процентов от общего числа школьников — проживают в неполных семьях.
Согласно указу президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, продолжительность непрерывного отдыха на Рамадан в республике, установлена в три дня.
В соответствии с законодательством, без уплаты таможенных пошлин в Россию можно ввозить не более трех литров алкоголя.
Подписчики Ризаевой предположили, что девушка надела парик.
Как сообщают узбекистанцы в социальных сетях, мошенники могут совершать от трех до 10 звонков в день.
Отечественным предприятиям на пять лет предоставят ценовые преференции в размере 20 процентов от стоимости аналогичной продукции иностранных производителей.