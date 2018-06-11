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Мужчина с телефоном на улице

Абонентам Uzmobile поступают фейковые звонки и SMS

© Sputnik / Алексей Филиппов
Общество
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Как сообщают узбекистанцы в социальных сетях, мошенники могут совершать от трех до 10 звонков в день.

ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Абоненты Uzmobile жалуются на фейковые звонки и SMS.

В компании порекомендовали узбекистанцам не отвечать на звонки и сообщения мошенников.

"Просим не отвечать на пропущенные звонки и СМС с неизвестных номеров с префиксом +882337111* и +881*. Просим вас также быть внимательными при установке мобильных приложений, запрашивающих разрешение на SMS и звонки", — заявил Национальный оператор.

Как сообщают узбекистанцы в социальных сетях, мошенники могут совершать от трех до 10 звонков в день.

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Теги:
мошенник, Uzmobile, Узбекистан



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